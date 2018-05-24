管中閔涉4案 北檢近期首度傳訊／目前依法已約談5名遴委 均經「證人」同意

2018-05-24

〔記者楊國文、謝君臨、曾韋禎、吳柏軒／台北報導〕台北地檢署偵辦被取消台大校長當選人資格的管中閔涉背信等案，日前以證人身分傳喚退休校長等多名台大校長遴選委員，傳出有遴委對約談一事形容「比白色恐怖更恐怖」。北檢發言人周士榆強調，遴選過程雖有會議紀錄，但內容僅簡略記載，有訊問遴委以釐清案情之必要。

北檢指出，管案正以背信等四件他字案調查中，一切依法行事，傳訊方式都經證人同意，呼籲回歸「證據」，切勿渲染事實，近期也將首度傳訊管到案查明案情。

北檢迄今已訊問全體廿一位遴委中的五位，分別為召集人陳維昭（台大前校長）及業務主管機關代表、學院代表等。遴委之一、教育部次長姚立德證實，幾個禮拜前接到檢察官電話，希望以證人身分進行約談，並希望人事處長陳焜元同行。他和陳共同前往，據實說明相關細節，一切尊重司法程序。

北檢說明，因多位遴委希望不要曝光，顧及相關證人隱私，所以由檢察官先打電話聯繫，取得同意後，選在特偵組舊址召開偵查庭，多數證人對檢察官如此保護其隱私，均表達感謝與支持。

台大校長遴選引發爭議以來，民眾共告發管中閔四案，包括檢舉管卸任國發會主委後，未報准就到中國兼課，違反國家機密保護法；管於二○○五年起，曾在中國廈門大學、西安交大等校兼職，損害台大利益行為，涉背信罪。

此外，管涉隱匿擔任台灣大獨立董事身分，卻未主動揭露而參加台大校長選舉，涉刑法使公務員登載不實罪。管任台大教授期間涉嫌赴中國違法兼職，台大代理校長郭大維等遴選主事者均被檢舉涉及圖利，管則為該案相關人。

而法務部次長蔡碧仲於跨部會會議提供法律意見，遭部分媒體點名是拔管黑手，蔡碧仲昨強調只是提供專業意見。他指出，管案的關鍵是行政程序法、國立台灣大學校長遴選委員會組織及運作要點，究竟有無揭露相關資訊。他指出，管中閔除了擔任台灣大獨董，還擔任薪酬委員，可以決定遴選委員、台灣大副董事長蔡明興的薪資；不管結果如何，程序就是有瑕疵，沒等台大書面同意就直接就任。