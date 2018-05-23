微創關節鏡手術 壞死膝關節獲重生

2018-05-23

記者蔡淑媛／台中報導

一位85歲的老先生左側膝蓋疼痛1年，就醫發現罹患嚴重膝關節骨壞死，已被侵蝕出一個洞，且合併退化性關節炎，接受微創關節鏡手術，修整塌陷的關節軟骨並在軟骨下骨鑽孔，暢通血流、促進增生，保住膝關節，術後天天做股四頭肌運動和每半年注射玻尿酸保養，7年來一樣「勇腳」趴趴走。

中山醫學大學附設醫院骨科運動醫學科主任呂克修指出，膝關節的骨壞死也稱為缺血性壞死，因為供應到大腿骨或小腿骨的某段骨頭，血液供應中斷，造成骨細胞死亡，骨頭漸漸塌陷，破壞膝關節面，引發膝關節發炎、積水，出現關節疼痛、行走困難、肌肉萎縮等。

呂克修說，膝關節骨壞死原因不明，可能與年紀、受傷有關，臨床並不少見，且以老年人居多，治療以止痛藥、復健和置換人工關節為主。

老先生膝關節的大腿骨內髁骨壞死嚴重，但關節仍有間隙，於是為他進行關節鏡手術，只在關節處留下3個不到1公分的傷口，且有健保給付。

呂克修說，微創關節鏡手術治療膝關節骨壞死，也能應用在退化性關節炎，一樣能保留膝關節，但是如果嚴重到關節磨損到潰瘍損毀、看不到間隙，就只能接受置換人工膝關節。

膝疼痛 可做股四頭肌運動保健

呂克修也建議，膝蓋痛時可做股四頭肌運動保健，做法為採坐姿，腿伸直，大腿前側股四頭肌用力，將腿抬起約5秒，可保護膝蓋、加強支撐力。