扯! 台大校務會議提案曝光 挺管派提國賠

2018-05-23

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選爭議陷入僵局，教育部認定台大校長遴選有違法兼職、未利益迴避等重大瑕疵，將遴選案退回台大；台大則跳針要教部接受遴選結果，計畫提行政救濟，昨更曝光有挺管派教授將在六月校務會議再提案，要求台大公開譴責並申請國家賠償；有台大學生指出，這種不針對遴選爭議做事實與法理討論的提案，若真的在台大通過，恐怕更讓社會大眾看笑話。

台大校長遴選出台大教授管中閔，但爭議頻傳，教育部退回遴選案要求補正並重選；台大五月臨時校務會議通過挺管派提案，建請教育部依法處理遴選案，但教育部強調，須台大先補正遴選爭議才能再處理。

台大六月九日將舉行本學期第二次校務會議，今日預定召開程序委員會排定會議提案順序，昨有提案先曝光，挺管派的農經系教授官俊榮等人提案「應推動檢討本次校長遴選所受政治力干擾並研擬維護自主之道」，建議組成工作小組檢討遭政治力介入的事實，並列入校史；提案還建議，教育部妨害大學自主，要台大公開譴責，並建議台大要求國家賠償。

部分支持台大應重啟遴選的台大學生指出，該項提案是三月臨時校務會議上，對學生提案全數擱置時，挺管教授一度提出的臨時動議，當時被學生代表杯葛，如今該提案「再次復活」，學生不排除再次杯葛。

有台大教授則批評，將事件列入校史很可笑，且直言如國民黨等附屬組織成員，長期習慣將台大當作自家花園，關起門來當老大，卻連國家法律都不管，實在可笑亦可悲。

亦有台大學生指出，上次臨時校務會議已有決議要請教育部依法處理，不然就採行政訴願；其實台大遴委會不受校務會議拘束，仍可自行重啟，或藉由教育部撤回官派代表，使遴委會重組，但若遴委會跟教部都無進一步動作，那就是大家拖著，管不能上任、也沒有重啟。