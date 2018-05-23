雷射光趕鳥 農家科大生好點子摘獎

2018-05-23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕出身農家的三名南臺科大學生，有感於農村常見鳥群覓食，農作遭受鳥害，農民為驅趕鳥群費盡心思，研究利用雷射光設計自動偵測鳥群動態，發射光束驅鳥的科技驅鳥器，昨摘下文化部文化資產局舉辦的A+創意季競賽最大獎「創意大賞」，獲十六萬元獎金。

3人出身農村 還研發App可在家監控

南臺科大創新產品設計系大四生陳政諺、吳姵萱及廖勻薇，三人均是農家子弟。祖父母種田的陳政諺說，稻穀只要被麻雀啄食過，就會影響生長，鳥群隨機亂啄更造成農作極大傷害，童年時常跟著祖父點燃沖天炮驅鳥，但沒多久鳥群又成群回來覓食，效果不彰。

因不少務農人口年事已高，無力長時、反覆驅趕，決定設計能解決農地鳥害的作品，在一次與農家閒聊間，得知高雄有人利用雷射筆驅鳥，且效果不錯，引起三人好奇。

三人到田間實驗，發現驅鳥效果果然明顯，請教動物系相關人士後，得知麻雀等小型鳥類視覺敏感，尤其對光反應敏感，而雷射光束即使白天光亮處也可用，正好符合嚇阻效果。

廖勻薇說，三人因此想到結合電子科技，設計融合攝影機及有影像辨識功能的系統，自動偵測空間內鳥隻達一定數量，就啟動多點雷射光束照射，達到驅鳥效果。他們也設計App，讓農家在家就能監控現場情況，監視設計若被移動或盜取，也會發出警示音提醒。

這項科技驅鳥設計奪下最大獎，目前已申請專利，盼設計能商品化，真正幫助農家解決鳥害困擾。