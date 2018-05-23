首位一級作戰艦女艦長 母獲慈暉獎

2018-05-23

帶失明兒做志工 克服陰影又鼓舞他人

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文昨接見全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎得主，得主之一黃徐彩玉，是首位女性一級作戰艦艦長黃淑卿的母親。

黃徐彩玉的兒子黃昭榮原本是工程師，因車禍成了植物人，在父母照料之下，黃昭榮奇蹟醒來，但雙眼失明且記憶力退化如三、四歲孩童；後來黃昭榮身體狀況稍好轉，黃徐彩玉的先生卻又罹癌，與高齡母親先後離世，黃昭榮自責不已，還得了憂鬱症。黃徐彩玉帶著兒子擔任環保志工，接觸人群，讓兒子治好憂鬱症，並鼓勵其他傷殘人士。

蔡總統介紹黃徐彩玉時特別提到，黃徐彩玉的女兒是台灣第一位女性一級作戰艦艦長黃淑卿上校。

其他的慈暉獎得主還包括何麗梅女士，以自身照顧的經驗，成立桃園腦性麻痺協會和基金會，促成教育相關法令的修改；蔡文錦女士，其子罹患罕見疾病雷特氏症，是台灣第一個存活的男性案例，也是全世界第十二個，目前靠復健延緩退化；以及從中國福建嫁來台灣，照顧兩名「裘馨氏肌肉萎縮症」孩子的林秋蕙等人。

蔡總統強調，政府要不斷加強改革力道，讓身障朋友獲得更好的照顧；去年底政府完成設置身心照顧服務據點，現已達到五三六個，在推動長照二．○方面，政府也特別擴大服務對象，納入全年齡失能身心障礙者；未來也會持續消除有形、無形的障礙，落實身權公約的精神。