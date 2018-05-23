相隔70多年 灣生嬤喜逢國小同窗

2018-05-23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「我出生在高雄岡山，不知道家還在嗎？」八旬灣生嬤今田伴子與胞兄想念台灣，但胞兄來不及圓夢已往生，她帶著大嫂、姪女來台，與小學同窗王青珠重逢。二人暌違七十多年再相見，激動地手牽手重溫舊夢，姪女則對著父親的遺照，訴說不負所託、完成遺願。

灣生嬤今田伴子八十八歲，在高雄岡山出生，十二歲回日本，一直難忘台灣人情味。她的哥哥同樣想念台灣，但來不及重遊故居就過世。今田伴子近日帶著大嫂、姪女洋子，從日本福岡縣遠渡重洋來台，求助民政局岡山戶政事務所幫忙。

今田伴子描述兒時的點滴回憶，手繪當年住家周遭地圖，不但有人潮熱鬧的市場、飄散美味香氣的麵包店，還有胞姊曾任職的銀行，正是現今的臺灣銀行岡山分行。岡山戶政所找出日治時期戶口調查簿，一行人在門牌達人余清道按圖索驥下，帶領今田伴子回到兒時住家岡山市中心民生街附近巡禮。雖然景物多已不復見，但洋子仍拿出已故父親的照片，告訴他總算回到兒時生活處，完成他的遺願。三人思及亡者，不禁潸然淚下。

回兒時住處尋根 稱心中已無憾

當來到小學同窗家中經營的醫院時，今田伴子與好友王青珠相見，二人難掩興奮之情，緊緊牽著彼此的手，開心說著小時候回憶。等了七十多年跨越國界的同學會，讓今田伴子笑稱今生已無遺憾。

今田伴子開心表示，趁著身體還硬朗回到岡山，找尋以前生活過的地方，彷彿搭著時光機，一圓多年來的尋根夢想，心中充滿歡喜及無限的感恩。