「阿河的眼淚」促成修法 展演動物納管三讀

2018-05-23

〔記者鄭鴻達／台北報導〕還記得「阿河」的眼淚嗎？該案促成立法院昨三讀通過「動物保護法部分條文修正案」，將展演動物納管，未來未經主管機關許可，不得以動物進行展演。

天馬牧場河馬阿河，二○一四年在運送過程中因交通事故自卡車摔落重傷，在路面上痛苦許久，眼角白色分泌物被解讀成「河馬的眼淚」，送醫搶救仍不幸身亡，讓外界正視展演動物衍生的問題。

此案促成二○一五年修正展演動物業設置管理辦法，但受限於母法動物保護法對「展演動物」定義，僅及於同時具「娛樂目的」與「騎乘行為」性質的三家馬場，而不及於動物園、生態農場、海洋世界等，民進黨立委蔡培慧與動保團體為此推動修正動保法，昨天完成三讀。

未經主管機關許可 不得展演

三讀條文規範，只要在公共場所或公眾出入場所以動物提供展示、表演或互動者，皆是「展演動物」；業者繳納保證金以投保責任險等，並應有適當設備、專任人員，且經評鑑不合格者可被廢止展演許可。

未經主管機關許可，不得以動物進行展演。且申請展演機構也須是社會教育機構、休閒農場或觀光遊樂業；若申請人曾虐待動物且經判刑確定者，不予許可。

修法給予業者一年緩衝期。未經申請即進行動物展演者，可處五萬元以上廿五萬元以下罰鍰；未妥善安置動物者，如未給予保險或專人照護者，可罰三萬元以上十五萬元以下罰鍰，地方機關還可視情節重大沒入展演動物。

飼主未辦理寵物登記 直接開罰

另外，為加強寵物源頭管理及落實飼主責任規範，修法也加重罰則。未來飼主未依規定辦理寵物出生、取得、轉讓、遺失、死亡登記，以及寵物在無七歲以上人伴同出入公共場所者，由目前經勸導拒不改善才會受罰，改為不需經勸導即可開罰。