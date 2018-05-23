預防兒童白血病 英國癌症專家：嬰兒期多碰無害病菌

2018-05-23

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕急性淋巴性白血病（ＡＬＬ）是最常見的兒童癌症，英國癌症研究院知名教授格里夫斯（Mel Greaves）綜合自己逾四十年的兒童白血病研究指出，該疾病與電線、電磁波、核燃料再處理站，或者熱狗、漢堡等曾被點名的環境因素無關，而是基因突變加上兒童期感染不足所致，讓嬰幼兒接觸到多種普通、無害的病菌，也許就可達成預防之效。

格里夫斯發表在期刊「癌症自然評論」的研究指出，ＡＬＬ是由先天與後天兩道過程引發，第一步涉及胎兒的基因突變，致使該兒童有罹癌傾向，平均二十名兒童中有一名有此傾向，但只有一％最終罹癌。第二步是關鍵，可能是一歲時生活在沒有與其他嬰兒或較大兒童互動的「乾淨」環境，而在兒童時期接觸一種或更多種普通感染而促發。

他解釋，出生時帶有相關基因突變的孩童若免疫系統被適當建立，就不會受病魔侵襲，所以需在生命第一年接觸無害的良性細菌或病毒；而對那些免疫系統未能全然運作的兒童，當之後發生感冒或流感等感染，恐引發第二次基因突變，進而使其罹癌。

貧窮國家兒童發生率低

格里夫斯指出，ＡＬＬ病例全球每年增加一％，尤以先進富裕的社會最普遍，而在家庭兒童眾多、交叉感染常見的最貧窮國家，該疾病不存在或者發生率低，所以「問題不在感染，而是感染不足」。

上托兒所可降低罹病風險

他也表示，該理論也適用於何杰金氏淋巴瘤、第一型糖尿病、多發性硬化症以及過敏。ＡＬＬ在一九五○年代與六○年代是絕症，如今治癒率達九十％。

該研究建議，讓幼兒上托兒所、有哥哥姊姊（可能將感染帶進家裡）、餵母奶或者自然分娩都可能降低幼兒罹患ＡＬＬ的風險。