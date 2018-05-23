常吃雞蛋 可降心血管疾病風險／英國醫學期刊最新研究 營養專家建議多水煮少煎炸

2018-05-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕根據英國醫學期刊「心臟（Heart）」最新研究指出，常吃雞蛋的成人相較於少吃蛋的人，罹患心血管疾病的風險較低。營養專家表示，雞蛋富含蛋白質、維生素Ａ、維生素Ｂ群、維生素Ｄ、葉黃素和玉米黃素，只要慎選烹調方式，多食無害。心臟專家則提醒，飲食對人體的影響機制複雜，不必過分推崇單一種食物。

該研究由英國牛津大學、中國北京大學合作完成。北大公共衛生學院李立明、余燦清領導的研究團隊，利用「中國慢性病前瞻性研究」資料庫進行人口研究；該資料庫二○○四年至○八年在中國境內十個地區招募逾五十一萬名三十歲至七十九歲的志願者。研究團隊分析其中四十六萬多名沒有糖尿病、心血管疾病、癌症病史者，調查他們平常食用雞蛋的頻率，進行平均八．九年的健康情況追蹤。

結果顯示，常吃蛋（平均每天○．七六顆雞蛋）的志願者，相較於少吃蛋（平均每天○．二九顆雞蛋）的志願者，能夠降低二十八％死於出血性中風、十八％死於心血管疾病的風險；常吃雞蛋的成人，罹患心血管疾病的風險也較低，能夠降低十二％冠心病、二十六％出血性中風、十％缺血性中風的罹病風險。

對於食用雞蛋會造成膽固醇升高的說法，專家指出，一顆雞蛋的平均重量約五十八公克，其中含有脂質約四．六公克，這些脂質當中，僅有約四分之一屬於會造成膽固醇升高的飽和脂肪，因此，雞蛋本身不是問題，烹調方式才是關鍵，建議多水煮、少煎炸。

未參與該研究的倫敦大學學院營養專家桑德斯（Tom Sanders）說，該研究並未證明吃蛋可有效降低罹患心血管疾病風險。他指出，在日本、澳洲、北美和歐洲，數十年來中風比例持續下降，原因仍不清楚，但有可能是人民日趨富裕，更重視健康有關。