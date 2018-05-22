兒童足底筋膜炎？ 其實是跟骨骨骺炎

2018-05-22

文／陳彥名

10歲的小甫是學校田徑隊明星選手，在學校運動會常常跑第一，但是最近他不太想跑步，因為右腳腳跟跑步時會痛，有時甚至走路時，腳跟都會疼痛。

面對小甫莫名其妙的腳痛，爸媽以為是足底筋膜炎，帶小甫去醫院檢查，醫師照完X光後，診斷是「跟骨骨骺炎」，請小甫多休息，多拉筋，不要過度運動。

「跟骨」是腳跟的骨，「骨骺」是骨骼的生長板，「跟骨骨骺炎」是指跟骨生長板受傷發炎，大多影響8-12歲的孩童，出現在高運動量的小朋友身上，尤其是高強度的跑步、跳躍等。發病機制可能是孩子過度跑跳造成小腿跟腱反覆拉扯生長板，超過生長板負荷，導致生長板發炎疼痛。

「跟骨骨骺炎」外觀上不會有明顯紅腫，但是常常會讓小朋友痛到不敢走路，或是走路一跛一跛踮腳尖。照X光可能會發現跟骨骨骺線的小骨片會白化，白化是反覆拉扯受傷後的鈣化現象。由於症狀都是腳跟足底疼痛，所以常常與足底筋膜炎搞混。

其實「跟骨骨骺炎」的痛較為分散，整個腳都會痛，而且越走越痛，要多休息，症狀才會緩解；「足底筋膜炎」的痛點集中在腳底，每天一下床第一步就會痛，多走幾步，活動之後反而不痛。

「跟骨骨骺炎」的治療主要就是休息、拉筋、冰敷搭配消炎止痛藥。

多休息拉筋 勿過度運動

小朋友應該要避免追趕跑跳碰這類會造成跟骨衝擊的運動，因為通常越活動，疼痛會更嚴重。多做足踝的按摩與拉筋伸展運動，放鬆緊繃的跟腱，強化小腿肌群。局部冰敷休息可以減少跟骨的壓迫力量，降低腫脹跟疼痛。

另外也可以穿「足跟」鞋墊，緩衝足跟的壓力，避免跟骨骨骺炎的發生。

面對小朋友莫名其妙的腳痛，不能總是當做是生長痛，應該要諮詢骨科醫師，安排X光檢查來確認，至少可以排除骨折、骨腫瘤或是骨髓炎等疾病。

只要詳細檢查，正確診斷，適當治療，都可以痊癒，不會有後遺症。

（作者為陳彥名骨科診所醫師）