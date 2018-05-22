點藥方式不當 恐傷眼角膜

2018-05-22

文／林美辰

常見的眼藥水該怎麼點？眼藥水的種類與功能各有不同，除了應聽從醫師指示用藥，也得當心如果點的方式不恰當，反而造成眼睛二次傷害。

新聞曾報導，一位阿嬤因眼睛不舒服到眼科看診，醫師開了眼藥水請她回去點。沒想到，使用一週後竟然「愈點愈不舒服」，醫師檢查發現角膜有刮傷的痕跡，進一步詢問發現，阿嬤因擔心眼藥水漏點，總習慣把瓶口緊貼著眼睛，甚至直接碰到角膜才點，反而造成眼睛受傷。

使用眼藥水（膏）時，需先點眼藥水，再點眼藥膏，注意瓶嘴不可接觸到睫毛或眼睛，以防藥瓶受污染。眼藥水點完後，應輕按壓內眼角處兩分鐘，可避免眼藥水流入鼻淚管，也可增加眼藥水的吸收；另外，點眼藥膏時擠壓出約一粒米大小即可，有些眼藥膏會使視覺模糊數分鐘，在視覺清楚前，絕不可開車或操作危險機械。如果使用多種眼藥水或同時使用眼藥水和眼藥膏，需間隔5-10分鐘以上，以免第二種藥水將第一種藥水沖洗掉。

如何為眼藥水（膏）保「鮮」？建議可放置在陰涼避光之處，排除直射的日光、高溫、潮濕3個惡劣環境，並不需要特別放在冰箱保存。眼藥開啟後應按醫師指示使用，並在一個月內丟棄，沒開啟的眼藥外包裝會註明使用期限，若超過期限仍未開啟使用，仍應丟棄不用。

眼睛用藥種類很多，其中用來治療假性近視的阿托平類眼藥水，需留意青光眼患者是不可使用的。這類藥物具有散瞳作用，因此眼睛會有視力模糊及畏光的現象，建議最好在睡前使用，如需外出，則要戴帽子或戴太陽眼鏡，並避免做需要眼力的工作。

部分青光眼用藥對於氣喘、慢性阻塞性肺疾病、心臟衰竭等患者是禁忌使用，民眾就醫時應清楚告知醫師自身病史。

眼藥水（膏）屬於處方藥，需經醫師指示後才使用，民眾千萬不要擅自購買或使用未經衛生署許可的眼藥水（膏）。

此外，因為每個人的病史不一樣，儘量避免將眼藥與他人分享，以避免產生不必要的副作用。

（作者為佛教大林慈濟醫院藥師）