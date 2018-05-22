《謠言終結站》血壓高才需吃藥？ 醫：任意停藥風險大

2018-05-22

記者蔡淑媛／台中報導

不少高血壓患者服用降血壓藥後，常認為「血壓高才要吃藥」，但醫師強調，患者一旦被診斷必須藥物控制，就必須穩定服藥，維持血液中的藥物濃度，以免血壓忽高忽低，反而更傷身，增加中風、心肌梗塞等嚴重併發症的風險。

血壓忽高忽低 容易中風

中國醫藥大學附設醫院老年醫學科主任林志學指出，血壓高才吃降血壓藥，不高就不吃，這是高血壓患者常犯的錯誤，其實吃了降血壓藥讓血壓降到正常水平，說明藥物有效，更應該規則服藥，才能維持血壓穩定。

林志學說，有患者吃了3天藥，覺得血壓正常就不吃，造成血中藥物濃度降低，結果血壓升高後又開始吃藥，周而復始，結果血壓高低起伏，血壓波動愈大，副作用就愈大。

他的門診中就有一名60歲高血壓病患，規律服藥2-3年血壓穩定，日前到台北照顧坐月子的女兒，帶的藥物不夠，就自作聰明，血壓高才服藥，一天吃、一天不吃，2週後就手腳無力，急性中風送醫。

林志學強調，患者一旦被醫師診斷有高血壓，就是身體調控血壓出問題，服藥維持血中藥物濃度穩定，才能有效控制血壓，否則藥物濃度忽高忽低，血壓跟著波動，波動大，血管承受的壓力會更大，高血壓的併發症就愈嚴重。

大多數的高血壓發生無特定原因，95%找不到原因，可能隨著年紀、肥胖、生活習慣等改變而罹病，另外5%有原因，可能是腎動脈狹窄，目前高血壓藥依不同的致病類型，有鈣離子阻斷劑、利尿劑、乙型阻斷劑、甲型阻斷劑及血管收縮抑制劑等5大類，醫師會依患者的類型、症狀等開立適合藥物，可安全服用。

如果兩次量血壓，收縮壓超過140mmHg、舒張壓超過70mmHg，或是連續7天測量超過半數的時間超標，可能就是高血壓，應就醫評估，如果確診為高血壓，接受藥物治療，也必須每天測量血壓。