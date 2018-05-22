學者︰大腦脈絡叢 控制生理時鐘

2018-05-22

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市雙和醫院「大腦與意識研究中心」的韓國籍醫學研究員明智煥（Jihwan Myung），用白老鼠實驗發現，主宰體內生理時鐘並非過去認知的「視交叉上核」，而是「脈絡叢」，這項醫學發現獲得國際期刊《自然通訊》肯定，未來將可應用在中風、氣喘、睡眠失調等相關病症治療。

明智煥指出，動植物都有調控生理功能，依日夜循環而產生週期性變化，就是生理時鐘，以應付外在環境的劇烈變化。而哺乳類動物的大腦是奇妙地方，大腦的「視交叉上核」，以往一直被認為是將晝夜時間發送到身體各部位的生理時鐘關鍵，分泌腦脊髓液的「脈絡叢」只是從「視交叉上核」被動地接收時鐘信號的大腦區域。

但明智煥進行動物實驗發現，生物體內的生理時鐘機轉應是源於「脈絡叢」，其變化固定、比「視交叉上核」產生的節律更穩定；更驚人的是，「脈絡叢」有主動回傳並進一步調節「視交叉上核」時鐘快慢的能力，更具生理時鐘調節的主導地位。「脈絡叢」作為神經元活動的調節器，值得重新評估。

明智煥說，生理時鐘的研究備受醫學界關注，如果生物體內的生理時鐘出現紊亂，會連帶產生許多生理狀況與臨床疾病。未來將可嘗試從腦科學著手建立生理時鐘模型，再朝向調節生理時鐘、促進人類健康。