老人口服藥 每人年吞2045顆

2018-05-22

〔記者林惠琴／台北報導〕「這裡痛、那裡也痛！」台灣正式進入高齡社會，而比起單一疾病，老人健康更棘手的是「共病」問題，不只看病可能要跨門診、天天跑醫院，且三餐不離藥，生活品質大受影響。衛福部最新統計發現，去年就醫老人使用口服錠劑、膠囊高達六十二億顆，平均每人每年吃掉超過兩千顆藥。醫師警告，吃太多藥恐造成頭腦昏沉甚或失智風險。

藥費占全民4成 每天吃5、6顆

健保署資料顯示，去年就醫老人平均每人門診廿六．三五次，藥費六九三億元占全人口藥費四十．七％，不論是用量最多或金額最高前十名藥品，心血管疾病用藥占比均達一半以上。若整體用藥扣掉針劑，錠劑、膠囊等口服藥就達到六十二億顆，平均每位老人年吃二○四五顆藥，幾乎平均每天都要吞五至六顆藥。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，老人藥吃得多是因共病多，當控制標準比照年輕人時，幾乎每一種病都要吃藥，且台灣醫院分科細，開藥各有考量，老人因某種疾病就醫服藥引發頭痛或其他副作用時，會再另掛一科治療頭痛與相關症狀，造成吃的藥增加。

陳亮恭指出，不少西藥服用後，會出現「抗膽鹼作用」，包含口乾舌燥、頭腦昏沉、排便不順等，吃太多藥可能因此提高走路不穩引發跌倒、骨折，或是影響腦部運作導致失智症風險提升。

醫師籲加強推動整合性科別診療

陳亮恭建議，老人控制慢性病應參考老人專用標準，且可加強推動整合性科別診療，同時退化性疾病除了藥物治療外，政府也可編列預算提供平衡力訓練或營養調整等非藥物治療方式，藉以降低藥量。

專長老人醫學的台大醫院竹東分院院長詹鼎正也說，過去研究曾發現，吃五種藥以上的老人比例高達九成，其中三分之一更要吃長達半年。

台灣老年學暨老年醫學會常務理事、衛福部台中醫院講座教授暨顧問醫師李孟智指出，通常六十歲以上兩種病、七十歲以上三種病、八十歲以上四種病，而不少共病是單一疾病控制不良所致，例如糖尿病未妥善控制，會引發動脈硬化造成心血管疾病，接著腎絲球硬化導致腎衰竭等，曾收治一位老婦人因水腫、吃不下就醫，家人以為只是腎臟問題，卻發現血糖、血壓控制不佳對腎臟形成壓力所致，強調有病就應控制，以免一發不可收拾。