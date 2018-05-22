肆虐農作 獼猴下月降為非保育類

2018-05-22

〔記者曾韋禎／台北報導〕台灣獼猴多年來肆虐農作物，農委會主委林聰賢昨在立院備詢時透露，預計六月將台灣獼猴從保育類動物解除、降為一般類，讓處理更有彈性，「或許可以將部分獼猴野放到離島」。農委會也評估運用農村再生基金，補助地方防範獼猴的聯防設備或彌補相關災損。

林聰賢：考慮野放到離島

農委會副主委李退之昨赴屏東滿州鄉推廣電圍網。來自該選區的民進黨立委莊瑞雄則在立法院大嘆，屏東的農民長期飽受梅花鹿、獼猴肆虐，農作物頻遭踐踏，防不勝防，他抵達當地還要幫忙放炮驅猴。

林聰賢表示，過去在宜蘭縣長任內也遭遇過這種問題，建議或許可將部分獼猴野放到離島。現在也以塑造天敵的概念，研究獼猴會害怕的聲音，但也要如同防範危害農作物的水鳥一樣，提供其食源作物，營造三生共構的環境。

農委會林務局保育組組長夏榮生表示，六月將把獼猴保育位階降級案提報到野生動物諮詢委員會討論，了解專家的意見。但其實根據現行野生動物保育法第廿一條規定，有危及公共安全或人類性命之虞、危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者，就得予以獵捕或宰殺。

此外，對於台北農產運銷公司總經理吳音寧使用業務推廣費購置殘菜分送社福團體，成為藍營攻擊的話題。林聰賢表示，既然檢調已進行調查，就讓此事回歸市府管理體系、回到原點，重新檢視過程。吳音寧若是買大家都不要的菜，再交給地方食物銀行，這是對的事情。