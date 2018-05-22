八八受災勇母 教出總統教育獎女兒

2018-05-22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕九年前八八風災重創高雄旗山，大水奪去蔡慧娜的家園，先生選擇放棄，她只好帶著一子三女回到彰化二水娘家生活。為了拉拔孩子長大，蔡慧娜什麼工作都願意做，她到農田打工，還賣青菜、端餐盤。如今，就讀二水國中的么女傅郁琪獲得「總統教育獎」，大女兒也錄取正式老師，她為母則強的毅力則傳為佳話！

子女不畏逆境 歸功媽媽的教育

傅郁琪在「總統教育獎」自傳中提及「我不想當弱勢」，她的班導師楊傳峰說，看到這段敘述，整個心都揪在一起；就是這股「不服輸」和「同理心」，讓傅郁琪比同齡孩子更顯得不同。

回首二○○九年發生的八八風災，郁琪說，當時大水淹到一樓，水退了之後，爸爸所有賺錢工具都報廢。媽媽鼓勵爸爸重新開始，但面對龐大的債務，爸爸覺得無望，從此音訊杳然，媽媽只好帶著他們回到彰化。

蔡慧娜說，丈夫無意繼續汽車修配廠生意，全家的經濟重擔落到她身上，她開著小貨車載著四名子女，一路哭回娘家。為了籌教育費，她清晨五點就去彰化溪州當農婦工，傍晚到雲林斗六的牛排館端盤子。後來她借用父親僅有的五分地種火龍果、玉米、甜椒，為避免中間商剝削，自己到二水菜市場販售。

傅郁琪讀國小時，連兩年被老師指派掃廁所，同學封她是「所長」，她訴苦自己被「霸凌」，但媽媽鼓勵她：「廁所難掃，老師交給妳才放心，妳要學會如何把廁所掃乾淨。」她還交代郁琪報告老師，未來廁所清潔用品都由她出錢購買。

二水國中校長陳靜宜表示，傅郁琪總是為團隊著想，要歸功媽媽對她的教育方式。她不畏逆境，磨練出過人的意志力，又經常利用自己的時間，投注在特教班或學習功能障礙的同學身上，「不是只有自己好，要大家都好」，獲得總統教育獎，真是實至名歸。