水庫乾渴 嘉南一期稻恐減收3成／17年來最晚梅雨季 最後一輪供灌可能無法完成

2018-05-22

〔記者楊金城、楊綿傑、蕭玗欣／綜合報導〕今年是十七年來最晚的梅雨季，至五月底的預報都沒看到梅雨來臨的明顯訊息，烏山頭水庫到昨天蓄水量只剩一千八百五十萬噸，嘉南農田水利會農業供灌將於五月廿四日晚上九點停水，希望曾文水庫放水到烏山頭，再為抽穗熟稔的一期稻作供灌一輪。如果最後一輪農業供灌無法完成，預估一期稻作恐減收三成以上，農民憂心忡忡。

嘉南農田水利會在嘉南灌區的一期作水稻種植面積有一萬五千九百多公頃，水利會管理組組長黃義銘說，當烏山頭水庫蓄水量僅剩一千萬噸時，將取水困難，如果曾文水庫不放水到烏山頭，烏山頭恐無法進行最後一輪農業供灌，預估最後一輪供灌需水近一千萬噸。

曾文水庫蓄水量至昨天下午剩約兩千八百萬噸，蓄水率約六．三％；烏山頭水庫剩一千八百五十萬噸蓄水，蓄水率約兩成五，南化水庫也僅有約兩成八，三者加起來蓄水量僅七千多萬噸。目前南市尚未進入一階限水，農業用水則強力節水，讓農民情緒緊繃。

南區水資源局副局長簡振源表示，何時放水？放水量多少？要與水利會協調。水利會表示，供七停七措施在廿四日晚上九點停水供灌，何時供灌最後一輪一期稻作，還沒有時間表。

嘉南一期稻正值抽穗期後進入熟稔期，本身就是稻農的新營農會推廣部農事專員盧聰嘉說，缺水將使得稻穀無法飽漿熟稔，將損失慘重。

然而，今年將迎來十七年來最晚的梅雨季，五月底前都沒看到梅雨來臨的明顯訊息，氣象局預測，要等到六月才有機會。

氣象局預報員程川芳表示，二○○○年以後，梅雨季報到的時間都落在五月中旬過後，最晚的是二○○九年，於五月廿六日至卅日報到。今年更晚，目前預報直到五月底都沒有明顯西南季風建立的跡象。西南風可帶來暖濕空氣，且和地形產生的低層噴流才會產生劇烈降雨，但目前在南海、印度洋附近都未觀察到明顯的西南風。

水情會議明檢討調度、節水

由於從年初至今，整體降雨狀況偏少，南部水庫飢渴，北部恐也將進入需關切狀態。目前苗栗、台南、高雄、澎湖水情燈號為「水情稍緊」的綠燈，水利署明將召開水情會議，檢討水利調度及節水措施。

根據水利署資料，北部石門水庫目前蓄水率約五成、翡翠水庫約五成八，水利署副署長王藝峰表示，距離需限水還有一段距離，會持續注意。