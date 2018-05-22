政大校長遴選 須簽揭露兼職承諾書

2018-05-22

〔記者林曉雲／台北報導〕政治大學展開校長遴選作業，七人參選名單昨日公布，參選人主要是校內各大學院權威教授，只有一位來自校外。鑒於台大校長遴選發生參選人未揭露且涉違法兼職而掀起漫天風波，政大要求所有遴選委員及參選人都簽訂承諾書，確定有善盡利益迴避及誠實揭露兼職獨董一事，否則將喪失資格。

七位參選人、遴委都要簽署

七位參選人是政大副教授張昌吉、政大前法學院長郭明政、政大社會科學院長江明修、政大經濟系教授莊奕琦、政大資訊科學系教授李蔡彥、政大傳播學院長林元輝，以及唯一一位來自校外但也曾在政大任教的成功大學副校長林從一。

政大校長遴委會發言人李登科教授表示，參選人林元輝原本擔任遴委會發言人，參選校長後已辭去遴委職務，合乎相關規定。

政大校長參選人資料已送到教育部及科技部。依規定須先確認所有參選人有無違反學術倫理，五月七日召開遴選委員會審查參選人的法定資格，並產生校長候選人。接著進行候選人訪談，經出席委員過半數投票同意，推薦至少五名校長候選人。

預計7月底選出新校長

接續再舉辦治校理念說明會，六月中旬由全體教職員及學生代表進行第一階段投票，獲四成以上票數，才能進入遴委會投票，獲得半數遴委同意才能成為當選人，預計今年七月底產生新校長人選，呈報教育部聘任。

政大預計在五月廿八日召開校長遴選委員會，審查參選人的資格，並討論參選人資料揭露的相關規範。可能方案是由各參選人簽訂一份承諾書，確定其有善盡利益迴避及誠實揭露兼職的義務，若事後被查獲不實，即喪失資格，並自負法律責任。