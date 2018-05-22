文大增補董事 郝龍斌、丁遠超落選

2018-05-22

〔記者林曉雲／台北報導〕文化大學昨開董事會議增補兩名董事席次，文大校友總會推薦兩名資深文大校友王寶輝、黃友良，順利出線擔任董事。現任董事、潤泰集團總裁尹衍樑提名國民黨副主席郝龍斌及國民黨榮譽主席連戰的辦公室主任丁遠超則雙雙敗北。而董事會雖才改組，文大校長遴選案風波卻擴大，教育部認為文大董事會未依法處理校長聘任案，校方若限期未改善，近日將向私校諮詢會提議解散文大董事會。

文大董事會發言人張少騰律師昨在董事會開會後說明，董事會投票結果，由王寶輝和黃友良出線擔任董事，董事從九人補回到十一人；另解除袁興夏的董事職務，將就此增補一名董事。

文大董事會之前選出台灣科大教授盧希鵬為校長，但文大董事長張鏡湖認為有問題而拒將校長案送教育部聘任，並採取法律途徑因應。張少騰昨天表示，董事會在四月廿三日已決議回聘李天任為文大校長，也將決議送教育部，但尚未接到教育部回函公文，如果教育部不同意回聘，文大董事會將重啟校長遴選程序。

遴選未改善 教部將提議解散董事會

教育部高教司長李彥儀表示，教育部仍認為文大董事會上次選出盧希鵬為校長一案屬有效，文大董事會回聘李天任為校長於法無據，也不能逕自重啟校長遴選。

李彥儀強調，教育部已要求文大董事會限期改善，如持續拒絕改善，將扣減文大的招生名額，且依私校法提請私校諮詢會解散文大董事會。