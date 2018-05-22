大愛新戲因中國施壓下架 立委：國安問題

2018-05-22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕立法院昨審查國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單；對於大愛電視台新戲「智子之心」疑似受中國施壓而無預警下架之事，立委批這是國安問題，未來國內所有電視台恐都會面臨這樣的威脅挑戰。NCC副主委翁柏宗表示，近期將請大愛電視台向電視台倫理委員會及NCC提出報告說明。

NCC要求大愛電視台提出報告說明

立法院昨審查NCC委員提名名單，包括提名翁柏宗續任委員並為副主任委員、新提名鄧惟中、孫雅麗為新任委員。

但部分立委更關切大愛新戲遭箝制下架問題。「智子之心」改編慈濟志工林智惠的真實故事，本月十日在大愛台播出，劇情描述日治時期林智惠年輕時不顧家人反對，前往香港及廣州當戰地護士。但傳出中國方面認為劇情有美化日軍之嫌，甚至有中國網民批評女主角「賣國求榮」，大愛疑受到中國國台辦施壓，將才播兩集的連續劇無預警全面下架。

立委蕭美琴指出，NCC說不干涉媒體自主，但如果國內戲劇內容涉及外力介入，媒體因此自我審查及言論自由限縮，這已經是國家安全層級的問題，未來可能不只大愛電視台會面臨這樣的挑戰。

翁柏宗表示，任何外力都不應干涉媒體自主運作，將請大愛電視台提出報告送到倫理委員會，說明下架原因，此舉明顯已涉及消費者收視權益，也會持續關注。

廣電三法修正草案一個月內出爐

另外，民視新聞台斷訊事件也引發電視頻道上下架爭議，NCC主委詹婷怡表示，有關建立公平上下架機制、分組付費機制、反媒體壟斷的廣電三法修正草案預計將在一個月內出爐。新提名委員孫雅麗認為，未來可訂定一套法規機制，要求有線系統業者不能忽視頻道商有多少收視率的事實。