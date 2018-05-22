北市首創夜市食安標章 169攤商獲認證

2018-05-22

〔記者周彥妤、林惠琴／台北報導〕台灣以夜市美食聞名，台北市衛生局為夜市量身打造的「食品安全微笑標章」昨上路，標章依評核分為金質、銀質兩個等級，效期兩年，期間會定期抽驗。

北市衛生局表示，此為全國首創夜市食安認證制度，象徵由政府出面掛保證，試辦對象有士林、寧夏及華西街夜市，共一六九家攤商獲認證。攤商會將標章懸掛在攤位明顯處，民眾也可掃描上方QR code，瞭解食材來源等資訊。半年後試辦成效若良好，將推廣至北市十四處知名夜市。

分金、銀兩等級 效期2年

北市府參議兼代食品藥物管理科長王明理表示，食品安全微笑標章是以人員衛生、食材溯源追蹤、製作環境衛生、病媒防治為四大評鑑指標，共廿個評核項目。攤商參加標章評核，只要有一個以上缺失，就不能拿金質等級，也沒有「補考」升級的機會。

拿到微笑標章的一六九家攤商，金質等級有一四九家，銀質廿家，每兩個月稽查一次，只要不合格，首次要在三天內改善，若未改善即依食安法開罰六萬至兩億元；一旦發生食物中毒，就會撤除標章。

響應標章制度的華西街夜市珍果水果行余先生表示，不僅給民眾多一層安全保障，對生意也有一定幫助。寧夏夜市里長伯、麻辣臭豆腐李先生說，認證標章有助提升攤商附加價值和夜市整體形象。

食藥署曾於二○一○年起，連續三、四年推動「觀光夜市、美食街等小型餐飲店衛生管理輔導計畫」，協助業者落實食品良好衛生規範（GHP）自主管理機制，通過者會發放輔導證書。食藥署科長林蘭砡表示，後續由各縣市依各自狀況規劃相關事宜，不只台北市，其他城市也都有各自的發展規劃。