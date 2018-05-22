雙鐵車票遺失後尋獲 最多可退八成價

2018-05-22

〔記者陳宜加／台北報導〕目前遺失不記名台鐵、高鐵車票，若未報案，只能認賠。交通部新訂「鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，首度統一規範延誤、退換票等事宜，並明訂遺失車票若尋獲，最多可退還八成票價。行政院消保會已審查通過，最快六月公告上路。

統一規範延誤、退換票事宜

過去台鐵、高鐵各自為政，各有不同購票、退換票規定。消保處要求交通部訂定統一規範，提供鐵路機構依循。鐵路機構是指依鐵路法規定，以鐵路營運為業務的公、民營機構，不包括捷運、輕軌等。

草案規定，旅客持未經查驗的車票，經鐵路機構同意後，得變更搭乘日期、班次或車種，第一次免收手續費。旅客辦理退票應支付手續費，若是持已經查驗的車票，則須證明「因疾病等正當事由」或「經鐵路機構同意」始得辦理。

草案最大重點為車票遺失處理辦法。未來向鐵路機構報備後，先補買同日、同起訖區間車票，事後若尋獲車票，且經查明未曾使用或未完成旅程者，可於一年內退還最高八成原車票價。

高鐵表示，目前都建議遺失車票旅客報案並先購買其他車票，若證實原行程車票無人使用，且旅客再購行程相同，視情況彈性以個案處理退費，最高退還全額，法規公告後將再修訂旅客運送契約。

台鐵表示，目前針對遺失不記名車票，旅客若有報案紀錄，且併同尋獲的原車票與補購車票，即可退還八成票價；新法最大差別在於使用信用卡等方式付款購買的記名車票，若旅客遺失，將可辦理掛失、退費或補發車票。

草案也規定，鐵路機構運送遲延，應即時通報旅客，並在車站、列車上以廣播或資訊等方式顯示，同時須對旅客負遲延賠償責任。

消保處簡秘陳星宏指出，草案參考日本鐵道作法，未來統一規範，且同時受消保法規範，違規要求改正，否則開罰三至五十萬元，並可連續處罰至完全改正為止。