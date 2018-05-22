NCC：5G明年釋照 後年商轉／防499與高資費4G用戶網速有落差 NCC擬查電信業機房

2018-05-22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕電信三雄日前祭出4G四九九吃到飽資費方案，引發四九九之亂，多位立委昨在交通委員會關切此事；國家通訊傳播委員會（NCC）表示，為避免四九九用戶與高資費用戶的網速出現落差，不排除到電信業者機房檢查。NCC主委詹婷怡指出，台灣未來將進入5G時代，5G網路頻譜預計六月確定，二○一九年釋照，最快二○二○年商轉。

中華電信日前帶頭推出4G四九九資費方案，掀起全台申辦熱潮，引起多位立委關切。NCC副主委翁柏宗表示，中華電信此舉涉及影響損害消費者權益，NCC已於上週開罰。立委李昆澤質疑四九九方案的網速比高資費方案慢，翁柏宗回應，以現在技術，業者要做網速分流是可行的，因此NCC將不定期抽查SIM卡等裝置設備，甚至不排除到電信業者機房進行檢查，保障消費者權益。

也有立委指出，各國都加快發展5G腳步，例如韓國5G目前已開始競標，預計二○一九年商轉，美國今年也將開放頻譜競標，台灣是否慢半拍？詹婷怡指出，交通部已代表行政院協調5G頻譜規劃，預計今年六月確定後，還有一年多的時間清頻，可望在二○一九年釋照，最快二○二○年就能商轉。

外界質疑電信業者競推四九九元綁約卅個月，未來改用5G而解約，將損失更多，台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，若要說這是電信業者的陰謀，可能性並不高，畢竟5G時代，電信業者要爭取的不是以低價為取向的使用者，而是需要網速更快、數據量更大的用戶。

有人認為現在4G資費方案走低價策略，未來民眾很難接受5G高資費方案，賴祥蔚表示，這需要漸進式的改變。5G網速更快，將衍生更多加值服務，甚至顛覆現有產業的運作模式，當民眾需要這樣的生活模式，就會慢慢進入5G時代，就像越來越多人習慣使用線上轉帳、行動支付等網路服務，當網速和數據使用量越來越大，就會需要吃到飽方案。