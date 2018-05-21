從早上門診看到晚上急診！81歲阿公醫師 退而不休奉獻恆基

2018-05-21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕是什麼樣的動力讓八十一歲的白髮外科醫師，晚上十點仍佝僂著身子在急診室幫病人縫合傷口？「阿公」醫師許志新十五年前自嘉義榮民醫院退休後，持續至屏東恆春基督教醫院奉獻。他日夜燃燒光和熱，衷心期盼台灣尾的醫療能早日年輕化。

許志新一九六五年從國防醫學院醫學系畢業，歷經陸軍八○二總醫院外科專科醫師、高雄信義基督教醫院，最後在嘉義榮民醫院以副院長職務榮退。當年六十六歲的他，準備在老家與妻子、兒女共度退休生活，卻因緣際會南下恆春行醫。

許志新回憶，二○○三年聽到時任恆基院長陳雲址描述恆春半島嚴重缺乏醫師，許多患者不堪轉診路途遙遠而病情加重，或因缺乏適合的專科醫師而無法對症下藥，他因而決定再次踏上行醫路。

恆春半島缺乏高技術專業的外科醫師始終是恆春半島醫療的軟肋，許志新加入恆基後，從早上的門診到晚上的急診，幾乎無役不與。

「像怪醫黑傑克那般厲害！」在醫院護理師眼中，許志新低調不多話，卻常從患者身上找出症狀即時治療。有院內清潔人員感覺腹部有異，大小病徵不斷，經他檢查，果然發現癌症，治療後多陪了家人一段時間。

另有名二十多歲年輕男子呼吸困難，被診斷出氣胸症狀需緊急插管處理，卻因其生理構造特殊，幾位胸腔科醫師動手都無法成功，「阿公」前往支援，眼明手快順利插管，讓年輕醫師大為驚訝。

十五年的恆基行醫生涯，許志新至今仍是週一至週六都有門診，包括一大早七點的早安門診，也常支援急診，晚上十點總看見他穿梭在醫院的身影。即使身體偶有不適，得知急診有缺口，便奮不顧身跳下，他堅持「病人有需要，就要先滿足病人的需要。」

期盼台灣尾的醫療早日年輕化

許志新感嘆，自己老了，希望醫院有更多年輕醫師來接棒，還沒有接棒醫師前，「每個醫生都是一盞燈，即使年邁如我，只要還有一點光，都願意持續照亮每個角落。」