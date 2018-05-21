焦慮感高停經婦女 更容易骨折

2018-05-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕本月刊登於美國醫學期刊《更年期（Menopause）》的最新研究顯示，焦慮程度高的停經後女性，體內的維生素Ｄ含量較低，骨質密度較低，也更容易發生骨折意外。義大利墨西拿大學醫院醫師、研究主筆卡答拉若（Antonio Catalano）指出，這是科學家首次發現焦慮與女性骨骼健康有所關聯，研究結果也顯示，焦慮會增加更年期婦女發生胃腸和心臟疾病的風險。

焦慮也會增加心臟病風險

義大利墨西拿大學醫院的研究團隊招募一百九十二名平均年齡約六十八歲的停經後女性，對志願者進行「骨折風險評估工具（FRAX）」測評、腰椎與股骨頸「骨密度（BMD）」測定，同時施行「漢密爾頓焦慮量表（HAMA）」、「貝克憂鬱量表（BDI）」、「生活品質量表（SF-36）」測驗，並對罹患骨質疏鬆症的受試者進行脊椎Ｘ光檢查。研究結果顯示，停經後女性的焦慮程度與骨密度呈現相關性。焦慮的更年期婦女，十年內發生骨折的風險增加四％，髖骨骨折的風險增加三％。

卡答拉若表示，焦慮程度高的女性往往會有失眠、飲食不健康、吸菸等情況，這些習慣會誘發人體產生更多壓力荷爾蒙「皮質醇」，降低人體吸收維生素Ｄ的能力，進而影響骨骼健康。

35歲後要多補充鈣和鎂

研究共同作者平克頓（JoAnn Pinkerton）指出，女性的骨密度約在三十五歲達到高峰，補充鈣質對停經前後的女性來說很重要；養成良好的生活習慣、多吃富含維生素Ｄ的食物如深海魚及牛奶等、適量補充鈣和鎂，都能減緩骨質流失。他也建議女性透過瑜伽、心理諮商或藥物治療等方式減輕壓力。