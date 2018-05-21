自然解題／圖表逾75％ 4格漫畫將食安入題

2018-05-21

〔記者林曉雲、吳柏軒、歐素美、周彥妤／綜合報導〕國中教育會考自然領域，包括理化、生物、地球科學，圖表題占七成五以上，取材日常生活常見的經驗，考學生運用所學以解決真實問題的能力，例如煮蟹肉棒時要不要拆塑膠袋，考塑膠的特性；另以四格漫畫描述「牛肉的烹調處理」，將食安問題融入考題中，還考了體感溫度等，非常活潑且具現實感。

取材生活經驗 考解決真實問題的能力

教育部國教輔導團自然領域解說老師，包括新北市明德高中校長張錫動、台中市忠明高中老師賴志忠、台中市中港高中老師張文昭及新北市永平高中老師沈文俊，他們認為，今年自然試題跨越不同學科或學習主題及內容，強調評量學生整合不同學科概念的能力，且結合相關實驗或活動，評量學生透過實作所習得的能力，難易適中，具鑑別度。

以第五十一題為例，與生活息息相關，考學生電功率落差，所節省的電能，利用公式可算出節省的電能，一般學生恐較難掌握；另地科試題考出地震、潮汐、宇宙組織及月相變化、聖嬰現象等，而第卅五題被認為靈活有創意，題目分別在夏至及冬至觀察海邊懸崖的燈塔影子，考生要從場景示意圖中找到線索答題。

計算5題都是難題 前段競爭的關鍵

台北市補教協會老師楊過認為，自然科共五十四題，計算只有五題，但剛好都是難題，前段競爭恐激烈，考生想要拿A++（精熟中最高等級）的成績，恐只能錯兩題。

考生普遍反映題目難易參半，不少考生說，以一般燈泡換成省電燈泡，推估省電效能及方式的環保訴求考題，是印象最深刻的題目。金華國中林雨璇說，最後一大題要判斷人體溫度何時高於當下氣溫，才能預防中暑，很貼近現在炎熱的天氣，而且「自己前幾天也才中暑」。