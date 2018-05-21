英語解題／閱讀測驗題幹 網路購物單占整頁

2018-05-21

要考到A++ 只能錯2題

〔記者林曉雲、吳柏軒、歐素美、周彥妤／綜合報導〕國中教育會考英文測驗分為閱讀和英聽兩部分，教育部國教輔導團老師分析，題數與去年相同，難易適中，但融合了十二年國教新課綱跨領域核心素養，英聽測驗「言談理解」情境題增多，且首次出現天氣圖，而「網路購物單」考題則占了閱讀測驗的一整頁。要考A++成績估只能最多錯兩題。

題組多樣、取材多元

新北市新莊國中老師曾麗娜及永和國中老師蔡鈺伶分析，單題包括單字和文法題，題組多樣、取材多元，貼近生活題型，有網路購物點選單、免費咖啡招待貧困的人、假期公寓介紹等，另考出生態議題，如環保城市如何控管車輛及停車位數量，鯨魚瀕臨絕種和捕鯨業之間的關係探討。而閱讀第廿五和廿六題的題幹長達一整頁，描述網路購買Ｔ恤的步驟說明，消費者據此挑選Ｔ恤的款式、顏色、圖案、尺寸、數量等，相當生活化。

曾麗娜老師特別介紹第廿九到卅一題，動物淋濕後有甩乾身體的本能，她自己有養狗，但看到此題才知，狗狗甩乾身體的速度比洗衣機還快，背後有科學根據，考生須根據上下文找出因果關係，並做出語意與圖表連結的推論，考題很靈活。

英聽加音效 首出天氣圖

英聽考題則有幾題加入音效，讓學生作答更容易。第廿題是首次出現天氣圖，學生須能分辨東西南北方位（跨領域常識）才能選出正確答案。

北市補教協會英語老師王東昇認為，閱讀量偏中長，網路購衣流程題組，讓英語成為能夠「帶走的能力」，今年還考了旅遊及觀光，蘇黎世城市風光、旅遊省錢小秘訣等均入題，要考到A++成績估只能最多錯兩題。

北市信義國中何同學認為，英聽很簡單，「有耳朵的人，都聽得出答案」，不過自己分不出東南、西北的英文，這一題沒把握；北市仁愛國中學生徐資哲表示，有一題呼應環保意識抬頭，談鯨魚不斷遭獵殺的議題，思考人類作為對環境的影響頗警世；英聽題目「像含著滷蛋講話」，但算是簡單易答。