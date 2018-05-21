今、明西部高溫34度 週三鋒面捎來短暫雨

2018-05-21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕炎熱的天氣還會持續2天，今明兩天西半部高溫可來到33、34度。週三、週四將有鋒面通過台灣上空，各地天氣將轉為不穩定，易有短暫陣雨或雷雨發生。但這波鋒面通過速度快，預計週五到週日各地又會回到炎夏的天氣型態，西半部有機會挑戰36度高溫。

週五到週日 高溫恐達36度

氣象局預報員官欣平指出，週二以前台灣各地天氣和這幾天類似，都是多雲到晴的好天氣，西半部白天高溫將有33、34度，東半部32度左右。各地山區、東北部跟南部平地都有機會下午後雷陣雨。氣象局提醒，中午前後各地紫外線指數容易達到過量或危險等級，民眾要記得多補充水分及做好防曬工作。

週三受鋒面影響，全台有短暫陣雨或雷雨，並可能發生局部較大雨勢。週四鋒面通過，中南部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨。但高溫只略降1、2度。

隨著鋒面快速遠離，週五到週日恢復悶熱，西半部地區高溫上看34、35度，北部受都市效應影響，高溫有機會飆至36度。

梅雨鋒面要等到6月

氣象達人彭啟明在臉書指出，週三的鋒面結構不是典型梅雨鋒面，本月底可能還有一波鋒面，但也不算是梅雨鋒面。大規模降雨可能還要再等等，預計6月上旬，水氣會比現在多一些。