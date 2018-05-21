拄杖+輪椅 8旬中風夫妻完成3公里路跑

〔記者張聰秋／彰化報導〕由弘道老人福利基金會主辦的「愛愛老寶貝弘揚孝道」公益路跑活動，昨在鹿港鎮舉行，吸引3千多人參加，年紀最大的是89歲陳研與86歲的陳洪梅夫妻檔，中風的2人拄著柺杖走一段路，再坐輪椅讓他人幫忙推一段，1小時完成3公里路程，他們都驚訝竟能成功達陣！
陳研開心地說，這麼快就走完了，原來3公里不遠。陳洪梅說，能跟家人一起參加戶外活動，曬曬太陽、流流汗，很快樂！
陳研夫妻是在兒子陳忠正和孫子陪同下，祖孫三代一起完賽。陳忠正說， 一開始父母聽到3公里很遠不想參加，他一直說服他們累了可以坐輪椅，兩人才點頭答應參加。父母完賽臉上露出的笑容，讓他這個兒子比雙親更高興。
老夫妻先後中風不良於行，陳忠正鼓勵父母參加社區據點活動，經常陪伴父母參加重陽健走活動，陪同過程中，他發現父母的改變，這回，他帶著孩子一家三代一起完賽。
眾多參賽者中，福興鄉日新國小師生和彰化縣肢體傷殘協進會會員參賽，成為活動一大亮點；日新國小師生73人攜手完賽，當中不乏六年級畢業生，堅持完成3公里路跑的畢業門檻，畢業生莊筑云說，揮汗跨過畢業門檻的感覺，真的很棒！
坐輪椅完賽的參加者則相約明年再見！他們說，520這天能和大家一起用電動輪椅完成這場愛的路跑，領悟出「有心就能做到」！