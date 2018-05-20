美英特爾科展 我自學生首傳捷報

2018-05-20

〔記者林曉雲／台北報導〕美國英特爾國際科技展覽會傳回捷報，我國10名學生大放異彩、為國爭光！其中，自學生顏伯勳和嘉義縣私立協同高中學生李尚融的共同作品，獲大會工程學科二等獎，成績最優，也創下我國自學生獲得英特爾科展獎的首例。

美國英特爾國際科技展覽會素有科學奧林匹亞之稱，今年共有81個國家、近1800位學生參賽，科教館選拔14名學生、共8件作品參賽，其中10位學生的5件作品，分別獲得二等獎、三等獎殊榮，台灣時間5月18日在美國賓州匹茲堡舉行頒獎典禮。

顏伯勳考慮直接創業

人在美國的顏伯勳越洋受訪表示，他從協同中學休學一年之後，申請自學，因為他發現自己的興趣在科學領域，也深愛動手做，與學校教的不一樣，決定以自學方式繼續鑽研，目前也不考慮唸國內外的大學，父母一開始反對，後來逐漸理解、給予支持，這次獲英特爾科展二等獎，更確定自己想走的方向，未來可能會先就業或思考創業。李尚融則已錄取清華大學。

顏伯勳和李尚融的獲獎作品是「應用於姿態控制的正六面體式定子球型感應馬達」，他們提出了一種正六面體形式的磁極排列結構，能產生3D旋轉磁場，於球型轉子上感應出轉矩，進而帶動馬達旋轉，優化馬達效率。

科教館館長陳雪玉表示，顏伯勳以自學方式鑽研喜歡的領域，成為我國近年來首組自學生與學校學生共同合作，代表台灣參賽並獲獎的作品，能在世界頂尖的高中生之中脫穎而出，相當不容易。

此外，國立嘉義高中學生楊承叡、許瀚元和王昱淇，合作以「奈米氣泡水溶液導電度的測量與應用」作品獲大會物理學科三等獎。北一女中學生張捷嵐和張捷筑雙胞胎姊妹，則以「新激發複合體的設計與研究」獲大會化學科四等獎。

北一女中學生邱薏安以「CHST11基因表現量對於肺癌細胞產生上皮間質轉化（EMT）之影響」作品，獲大會生物醫學與健康科學科大會四等獎。台師大附屬實驗高中學生王凱和江佶龍以「永恆的旋轉木馬」作品獲大會特別獎—美國數學學會榮譽獎。大會二等獎可獲教育部頒發新台幣10萬元獎金；獲三等獎及四等獎者，各可獲新台幣5萬元獎金。