走過一甲子... 華西街最後蛇肉店明熄燈

2018-05-20

〔記者楊心慧／台北報導〕以蛇肉（湯）、殺蛇秀聞名的台北市萬華區華西街，過去是台北必遊景點之一，常見各國觀光客圍睹拍照場面，但隨著保育政策，政府禁止表演殺蛇，多家蛇肉店逐一倒閉，如今華西街毒蛇專賣店僅剩的「亞洲蛇肉店」，也將在明日結束營業，蛇街美名走入歷史。工作數十年的老師傅感嘆地說，當年許多人為了看殺蛇表演而來，政府禁止後，蛇肉店逐漸沒落，店家將轉行改賣小火鍋。

嘆經營難 將改賣小火鍋

早期各地夜市的蛇肉店都有殺蛇場景，但近幾年動保意識抬頭，已銷聲匿跡，華西街過去以蛇肉、蛇湯聞名世界，如今走過一甲子歲月的「亞洲蛇肉店」，將在明天上午10時30分，藝人郭子乾模仿殺蛇表演後，正式結束營業，現場會贈送仿真蛇給民眾留做紀念。

郭子乾在綜藝節目中，曾經維妙維肖重現過去殺蛇秀的口白，「古時候看到白的叫白蛇，看到黑的叫黑蛇，人說唐山出猛虎，台灣出毒蛇，台灣五毒蛇，龜殼花、飯匙倩、百步蛇、雨傘節、赤尾鮐，今天抓兩條蛇來相咬、咬輸的抓來殺……。」

據當地人士透露，華西街早期有7、8家蛇肉專賣店，「亞洲蛇肉店」老師傅透露，「亞洲蛇肉店」未來將改賣小火鍋，經營者不變。記者昨走訪華西街，專賣蛇肉、蛇湯的店家僅剩亞洲蛇肉店，其他2家雖也有賣蛇肉、蛇湯，但主要是賣鱉肉。

文史工作者張哲生近日在臉書分享「亞洲蛇肉店」歇業消息，張哲生感慨說，走過一甲子的蛇肉店，早期有許多世界各地遊客聚集，觀賞殺蛇郎叫賣、在店門前看紅毛猩猩玩蛇、大蟒蛇吞白老鼠等表演，如今這些記憶一去不復返，代表一個世代結束。

看到貼文的許多網友留言「想當初在下面看殺蛇的我……」、「我的皮膚問題在這裡喝蛇湯弄好的。」也有網友說，「30年前來台北很深刻的記憶！很不捨它即將不見了」、「在這裡跑跑跳跳的日子，一幕幕的映入眼前……」。