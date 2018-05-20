社會科／取材貼近生活 可考出程度

2018-05-20

〔記者林曉雲、蔡亞樺／綜合報導〕國中教育會考今年社會領域考題多元，QR Code（二維條碼）、上傳虐待貓狗影片、身分證第一個英文字母「消失」、醫療院所分級、京都議定書等均入題。教育部國教輔導團老師分析，試題取材貼近真實生活，且與時事新聞相連結，重視學生解讀和轉譯圖表資料的運用能力，可考出不同程度學生能力，難易適中。

有讀、看清楚題目就可拿分

台北考區師大附中考場的考生多認為，這次出題沒有很難，有讀、看清楚題目就可拿分。仁愛國中考生姚驊泰說，社會科圖表題給的線索都足夠，會考的題組題也比模擬考簡單。金華國中考生馬浩峻和邱垣盛都說，社會科考題要熟記課本內容，題目不難，對考試有信心。

社會領域包括歷史、地理、公民三科，新北市中平國中教師賈生玲分析，社會科單一題目共五十六題，有廿六題是文字題，閱讀量很大；另有廿三題是圖片題、七題是表格題，考生「轉譯圖表」的能力很重要。台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭表示，未來會持續加強圖表題的評量模式。

30題是圖表格式 未來持續加強

賈生玲老師舉例，圖表題第卅二題考某區域的等高線地形圖，要考生判別如果當地發生大規模崩塌，對哪個水庫影響最大？第五十四題從城堡地圖，要考生判斷十六世紀時在東亞殖民的國家；第五十五題考身分證字號首碼英文字母對應的縣市位置，因行政區域合併重劃，有些縣市代碼已「消失」，考題出示的是合併前地圖，學生須了解是高雄縣、台中縣、台南縣被併入，才易作答。

近年虐待貓狗事件頻傳，相關影片還會上傳網路。新北福營國中教師卓旻寧表示，第十一題敘述政府立法制裁虐待動物的違法行為，但縱使制裁施虐者，也無法挽救被虐動物的生命，這題要考學生能否理解制裁是為了生命平等權，動物生命也應被尊重。