數學科／考題具現實感 可拉近距離

2018-05-20

〔記者林曉雲、蔡亞樺／綜合報導〕數學科今年考題具現實感，且別出心裁，是「真實世界的數學題」。教育部國教輔導團、台北市北投國中教師林柏嘉舉例，星座符號、買文具、打果汁、機器人設計行走路徑等均入題，可拉近學生和數學之間的距離。

星座符號、買文具 都入題

考題共廿八題，幾何考十一題最多。林柏嘉老師表示，機率統計首次在非選題中入題，討論在箱子裡抽球十次的過程中，已知前八次抽球結果，還有兩球未知，第一小題考平均數統計，第二小題考機率判斷。

非選題第二題以機器人設計活動的路徑需求出發，探討在沒有測量工具時，機器人在方盒子裡走有三條路徑，學生如何運用數學判斷第三條路徑的長短。林柏嘉老師分析，此題用「對稱圖形」與「三角形兩邊和大於第三邊」的概念，即可完美解題。

林柏嘉老師表示，數學考題整體難易適中、具鑑別度，較有挑戰的題目是生活情境題，考學生解讀文字及運用數學解決日常問題的能力。

生活化考題包括：文具店買筆記本可能遇到的單價問題，從銷售總額推論促銷傳單上特價價格的代數問題、兩種不同價格的巧克力禮盒衍生出的購買組合與金額問題等。

仁愛國中董姓考生說，有兩題考機率、求路徑長短，因線索不夠較難。金華國中考生李依蒨則說，考題出圓形、方形求解未知數，還有用果汁推算比例，題型生活化。

數學科考試時，有考場傳出考生交卷後擬返回試場拿東西遭拒而咆哮，被依擾亂秩序而建議零級分懲處。