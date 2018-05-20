寫作考「我們這個世代」 測觀察與經驗

2018-05-20

國中會考登場 國文文言文偏難且篇幅長

〔記者吳柏軒、林曉雲、蔡亞樺／綜合報導〕昨天是一○七年國中教育會考首日，寫作測驗題目是「我們這個世代」，要考生以十至廿歲的年輕角度出發，從直播、動漫、公開言論等關鍵詞提示，發揮個人經驗與群體觀察，描述構築專屬青春。

從年輕角度出發 要考生感受世代特質

桃園市慈文國中老師吳韻宇表示，題目採圖文解釋，先畫出兩個小朋友對話，描述：我們這個直播世代、我們這個動漫世代、我們這個自由世代等關鍵詞，要考生感受世代特質、刻板印象、真實觀察等，寫下經驗、感受與想法。

嘉義縣東石國中老師李育靜說，該題要學生為自己發聲、寫出時代觀察，亦要從生活經驗下手，不論引述日常、觀察朋友、寫社會脈動等，只要平常細心都不難發揮；偏鄉孩子也可免受資源限制，寫出觀察與經驗。

題幹提示直播、動漫等 非傳統閱讀形式

吳韻宇還認為，題幹提示直播、動漫等，跟傳統閱讀形式不同，未來寫作表達能力多元，不見得限於紙筆表達，未來世代肯定擅長多元媒體，已是大人難想像、追不著。

對於寫作測驗題目，考生普遍認為好發揮。台北金華國中考生黃麗穎以資訊發達的世代為主題，描述資訊更新速度快，許多人卻未能跟上腳步，造成矛盾與衝突。金華國中考生劉彥均則以科技帶來的轉變為主軸，以馬雲的無人超市為例，描述這個世代的未來，不能被ＡＩ科技取代。

另對於會考國文科選擇題組，新北市江翠國中老師陳恬伶說，今年國文的文言占三成，取材包含古今中外文學、報章雜誌等，閱讀題組出現討論藥廠黑幕的短文、分析秦朝封禪大典的深度文言，皆考驗考生分析與靈活運用能力。

題目出東西德 考生以為在考歷史

考生一致認為，今年國文的文言文題目偏難，且篇幅長。台北市信義國中考生楊啟安提到，今年題目考東西德從分離到統一的圖表題，題型是以往沒有的；同校考生苗芷嫣笑說，很像在考歷史。

金華國中考生陳卓琦說，文言文題目太難，看不懂，白話文題目有部分題目需邏輯清楚才能理解，偏重考觀念。