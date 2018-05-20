分潤計算「時空凍結」 雙方關係也僵

2018-05-20

全台有線收視戶已520萬戶 系統台仍用12年前的290萬戶為基礎

記者劉力仁、王憶紅／專題報導

分潤制度的爭議之一，為頻道業者不滿系統商計算方式；全台目前有線電視收視戶已達五百二十萬戶，但系統業者一直用十二年前的二百九十萬收視戶當計算基礎，頻道業者不滿「時空凍結」，屢次向NCC投訴，但NCC認為是商業談判不介入，系統商也不退讓，導致頻道商心結日深。

NCC認商業談判不介入 系統商也不退讓

頻道業者表示，根據有廣法相關規定，有線電視月租費法律上限為六百元，系統商花四成、二百四十元去買頻道授權，這個價格十幾年沒變。但不合理之處為有線電視已經成長到五百二十萬戶了，系統台仍以十二年前台灣二百九十萬戶的市場規模為計價基礎，而非以現在五百二十萬用戶數支付授權費，「二百三十萬收視戶憑空消失」。

以今年每月每戶均價五百三十元計算，二百九十萬戶約為五百二十萬戶的五十五％ ，五十五％乘以四十五％（系統台願意支付給頻道業者上限）約為二十五％，五百三十元的二十五％約一百三十二元，這就是一百三十二元的由來。

收視不佳或小頻道 還要付上架費

頻道業者表示，約有五、六十個基本頻道可分到這一百三十二元，其他收視率不佳或知名度不高的頻道，譬如宗教台，反要付給系統台上架費，從○．五元到八元不等，系統商約可收到六十元，一百三十二元減掉六十元，實際上系統業者付出七十二元給頻道業者。

系統業者︰供需問題非戶數問題

對頻道商的不滿，台灣有線寬頻協會理事長彭淑芬強調，二百九十萬戶是延續多年、約定俗成的計算基礎。這是供需問題，不是戶數問題，若拿五百二十萬戶計算，系統台降調授權金，乘出來結果還是一樣，系統台願付價格就是如此。收視費一直被砍，譬如北市從五百四十元一路砍到現在的四百九十五元，系統業者理論上可調降一成的授權金，但系統業者也沒這樣做。