民視斷訊事件／頻道商「分潤」少 掀與系統台心結

今年平均每戶月繳有線收視費530元 僅分到132元
記者劉力仁、王憶紅／專題報導
民視新聞台斷訊事件引爆系統台跟頻道商之間複雜心結，本報追查，今年全台收視戶每月平均繳五百三十元給系統台，系統台僅將其中一百三十二元分給五、六十個頻道商，頻道商對此「分潤」比例長期不滿，為引爆此一事件的導火線，傳播學者呼籲建立透明的分潤制度，否則日後斷訊陰影將揮之不去，消費者權益永無保障。
像人質與綁匪 頻道業最後屈服
頻道業者形容頻道商是人質，系統台是綁匪，人質怎麼可能打贏綁匪？怕被下架或移頻，頻道業者最後都屈從於系統台；系統業者強調「這是商業機制」，硬體、客服、維修、機上盒、帳務樣樣都要系統台花錢建置。
資深頻道業者說，早年第四台時代，經營者常是黑道或地方人士，頻道商常常收不到第四台應交的授權費，因此發展出頻道代理商這個機制，代理商最大優點就是「很會喬」，成為頻道商跟系統台之間的「穩定力量」。
代理商「很會喬」 穩定雙方力量
頻道代理商為了強化談判實力開始跟系統台結合。至於民視新聞台下架風波，要回溯到兩年前，公平會注意到代理商跟系統台結合衍生出不公平競爭問題，連續重罰頻道代理商全球、佳訊及凱擘，前年十月重罰一．二六億元，去年九月再罰三千三百萬元。
不僅罰錢，代理商還要面對刑責追究，因此去年十一月，頻道代理商凱擘宣布退出頻道代理業務，代理的二十多個頻道急忙找新代理商。
民視新聞台原由練台生的佳訊代理，因為民視公司成立比較晚，前面的台差不多分光一百三十二元，因此代理商自行調整，砍某些台的授權費，付給民視。因此對民視來說有收到錢，但TBC（台灣寬頻）認為，並沒有付錢給民視公司。
幾年前NCC認為練代理頻道數太多，要求減少代理頻道數，所以民視新聞台改由凱擘代理。發生凱擘突然退場事件之後，民視董事長郭倍宏自行出馬跟系統台談授權金，跟凱擘、台固、TBC談判時，雙方價格認知差異太大，尋求NCC調處無功，最後發展出TBC斷訊風暴；由於民視新聞台收視率高、加上鮮明本土風格，立委關注此事，質詢NCC主委詹婷怡時，質疑背後有政治力介入，也有本土社團聯合召開記者會指民視是「台灣的眼睛」，呼籲政府正視此事。
本報訪問，頻道業者說「郭董掀開了潘朵拉的盒子，將頻道業者被系統台長年霸凌的情況呈現出來」。也有頻道業者直指，此為台灣影視產業關鍵一戰，這一次民視沒守住，下次換其他台被斷訊。
學者籲建立透明的分潤制度
政大新聞系教授劉昌德及台大新聞所教授林麗雲都建議建立公開透明的談判機制，雙方把成本攤開討論；劉昌德說，建立實價登錄方式，委由公正第三方透過收視率或其他客觀的參考因子訂定合理參考價格，建立合理的分潤機制，避免每年年底換約時間到，這類情況就上演。