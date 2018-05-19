《謠言終結站》健檢沒「紅字」就安啦 醫：錯誤觀念

2018-05-19

記者林惠琴／台北報導

走進醫療院所健檢中心，各項檢查是絡繹不絕的人潮，顯示許多民眾已將健檢視為是自我健康管理的一環，但坊間流傳「健檢報告非紅字就不用擔心」、「健檢項目愈多愈好、挑貴的比較有保障」、「身體不適或年紀大了才要做健檢」等說法，醫師卻表示，這些均為錯誤觀念。

若有家族病史 應增檢功能性項目

和眾綜合診所總院長李相台表示，近期收治一名25歲男性工程師，長期工作壓力大，每天都要喝一杯手搖飲，並出現暴飲暴食、情緒低落的情況，整個人覺得很不對勁，但每年健康檢查結果均正常，經詢問發現其有糖尿病家族史，建議進一步接受胰島素阻抗的功能性健檢，結果發現除了健檢會出現的空腹血糖指標正常外，其餘像是空腹胰島素、糖化血色素、近3個月平均血糖、糖化終產物均異常，原來已有糖尿病前期徵兆，所幸透過養成運動習慣、調整飲食，3個月後回診控制良好，工作效率提升，心情轉為開心。

李相台指出，過去胰島素阻抗可能發生於35歲，但現在含糖飲料普及、飲食習慣西化等因素，逐漸造成年輕化趨勢，因此健檢絕對不是要等到身體不適或年紀大了才做。

李相台說明，若不時要花2、3萬元健檢，對於民眾來說，可能是一項不小的負擔，未必項目涵蓋愈多、價格愈貴就是適合自己的需求，應該視個人情況選擇。

李相台建議，民眾每年可接受一次抽血、尿液、糞便等基本健檢，若有特定疾病家族史，例如心血管疾病、免疫疾病等，再進一步接受相關功能性健檢，以免健檢數字正常就掉以輕心。

不同於一般檢查主要是揪出疾病，功能性健檢則以檢視器官、細胞狀態為重，像是發現腦部傳導物質異常恐是巴金森氏症的前兆，有利於在出現疾病徵兆、但尚未轉成疾病時就設法改善，以免成為不可逆的疾病。

至於價格較高的高階健檢，李相台補充，可每3年做一次，依自我經濟狀況評估而定。