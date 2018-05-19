大馬參賽 2台生確診登革熱

2018-05-19

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布一起境外移入群聚感染登革熱事件，確診個案為兩名北部、中部的十多歲男性青少年，日前曾前往馬來西亞參加國際運動賽事，返國後確診，另有三名參加此賽事的台灣民眾也出現登革熱疑似症狀，正採檢確認是否感染中，預計最快下週有結果。

境外移入群聚感染 還有3人採檢中

根據疾管署資料，兩名確診登革熱個案在四月底至五月上旬曾分別前往馬來西亞參加同一場國際運動賽事，均在當地出現發燒、頭痛、關節痛及肌肉痛等症狀。其中，北部個案返國後前往醫院就醫，經通報於五月十日確診登革熱，現已出院，但經調查其接觸者時發現中部個案也曾出現疑似症狀，返國時，因症狀已改善未就醫，衛生人員仍採檢於五月十六日確診，現已痊癒。

疾管署副署長羅一鈞表示，此馬來西亞國際運動賽事採網路報名，選手是各自前往，經調查參加的台灣民眾名單共計十三名選手、一名教練，除兩例確診外，尚有三人出現疑似症狀，其中兩人已採檢，一人正準備採檢，預計最快下週可確認是否感染登革熱。整起事件將持續監測追蹤至六月五日，已通知馬來西亞衛生主管機關協助調查傳染來源。

羅一鈞指出，今年截至目前，國內累計五十例登革熱，均為境外移入，感染國家以菲律賓、馬來西亞等東南亞國家為主。

疾管署再次呼籲，前往東南亞等登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍，且返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。