高中職完全免試放榜 暨中「備取一」竟有39人

2018-05-19

校方頭痛 不知該通知誰來遞補

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國中教育會考今登場，共二十三萬多名考生上陣應試；台灣首次高中職完全免試則已放榜，南投縣暨大附中、埔里高工、仁愛高農和三育高中已公布錄取、備取榜單，暨大附中和埔里高工都增額錄取，暨大附中還出現四十九名備取生中，有三十九人都是「備取一」，一旦有缺額，校方不知要通知誰來遞補。

今年首度試辦的學習區完全免試入學，中投區被列投一區的國立暨大附中、埔里高工、仁愛高農和私立三育高中試辦完全免試入學招生，錄取榜單十六日已在這四校網站公布，其中暨大附中和埔里高工還有公告備取榜單。

此次暨大附中國際貿易科提供廿三名、埔里高工化工科提供五十名完全免試名額，但因扶助弱勢加多元表現合計總分三十分，並有不同情況的順序比，但因同分者多，暨大附中最後增額共錄取三十一人、埔里高工則增為五十四人，另外各有四十九人與十九人的備取名單。

暨大附中備取四十九人中，因分數和順序比都同分者有三十九人，因此同列「備取一」，該校校長張正彥表示，完全免試錄取學生將在六月十三日報到，若有人未到，可由備取者來遞補，但該校的「備取一」多達三十九人，屆時根本不知該通知誰來遞補。

張正彥也說，已向教育部反映，教育部指示待報到後看情況，再討論如何做出合宜處置。