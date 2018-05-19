停車單重複繳費 高市4年多收2200萬

2018-05-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕路邊停車重複繳費的情形屢見不鮮，高市交通局統計四年來，累積二千二百多萬元重複繳費款項，因為繳費單只有車牌號碼，交通局無法主動辦理退款，呼籲民眾定期查詢退費。

無法主動退款 籲民眾定期查詢退費

從二○一四年繳費管道多元化以來，高雄市交通局每年收到的路邊停車重複繳費款項，依序為四四七萬、五四四萬、五五二萬，去年更創下六六七萬餘元新高，這筆錢只能無限期保留。

據統計，目前約九成民眾習慣持停車單到超商繳費，造成重複繳費情況經常發生，主因是民眾在超商繳完停車費後，由於收銀系統未建置網路連線，資料無法立即傳輸回交通局的停管系統，會出現兩天左右的時間差。

這兩天內，如果親友又到超商多媒體機印出單據，再次繳費，就造成重複繳費。高雄市交通局停管中心主任許晉嘉說，這種情況以媽媽最多，「不少媽媽擔心兒女的汽機車停車單可能未繳，會定期到超商多媒體機補單繳費。」

另種情況是民眾有時找不到停車單，先到超商多媒體機印出單據繳費，後來親友發現停車單，又拿到超商繳費，同樣造成重複繳費。

高市交通局曾建議超商業者，在收銀系統建置網路連線，但業者表示超商數量太多、成本高，一旦全面建置網路，目前每筆四元的手續費，勢必大幅提高。

停車費重複繳費，也遭民代批評政府Ａ錢？高雄市交通局強調也是受害者，以去年重複繳費的六六七萬餘元來說，總數約有二十二萬筆，絕大多數是透過超商繳交，等於市府得多付八十多萬元手續費給超商。

銀行自動扣款 可避免重複繳

許晉嘉說，目前停車繳費單上只有車牌號碼，沒有車主個人資料，也無法確定重複繳費的人是誰，如果逐一郵寄掛號到車主戶籍地，工程浩大、郵資更是一筆不小開銷，因此無法主動辦理退款，都保留在帳戶中，等待民眾來查詢退費。

為了避免重複繳費，高市交通局呼籲車主儘量辦理銀行扣款，但目前只有七％車主辦理；此外，今年二月起也力推第三方支付，強調可即時銷帳，但迄今只有一％車主申請。