空污改善提前達標 ／PM2.5紅色警戒次數 大降5成

2018-05-19

〔記者楊綿傑／台北報導〕蔡政府執政將滿兩週年，環保署昨公布空污統計數據，相較於執政前一年，各縣市細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度呈現下降態勢；而以全國來看，PM2.5紅色警戒次數降低五成四，已經達到環保署長李應元所設定的目標，意味他將不用為此負責下台。

環署達到承諾 李應元不用下台了

PM2.5年平均濃度在蔡政府執政前一年（二○一五年五月廿日至前年五月十九日）為每立方公尺廿一．一微克，執政滿一週年（前年五月廿日至去年五月十九日）時，降為每立方公尺十九．二微克，將滿兩週年的今天（去年五月廿日至今日），再降到每立方公尺十七．七微克，整體降幅超過一成六。

李應元為強調整治空污決心，去年底公開宣示，若今年五二○，紅色警戒次數未減少兩成將請辭負責。由昨環保署公布數據來看，在PM2.5紅色警戒（日平均濃度大於等於每立方公尺五十四微克）次數方面，蔡政府執政前一年度為八三一次，執政滿一週年時，已降低兩成三，為六三二次，兩週年的今天，再降到三七六次，整體降幅超過五成四，提前達到標準。

各縣市PM2.5年平均濃度也都逐年降低，環保署訂了二○二○年降至每立方公尺十五微克目標，基隆市已由執政前的每立方公尺十七．五微克降至現在的十三．八微克、台北市從十六．一微克降到十三．一微克，雙雙提前達標。

環保署空保處長蔡鴻德說，目前PM2.5年平均濃度已經達到每立方公尺十八．三微克，但仍訂下二○二○年還能再降到每立方公尺十五微克的目標，為改善空品，正積極推動空污防制行動方案，包括鍋爐汰換、紙錢減少或集中焚燒、河川揚塵防制、露天燃燒管制、汰換老舊車輛、徵收空污費、修正空污法加嚴管制等措施，多管齊下進行。