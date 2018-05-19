拒接下水道 家戶排污將徵「水污費」

2018-05-19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為降低家戶污水的危害，各地方政府推動下水道建設。但為避免已設有下水道區域的民眾不願接管且逕自排放污水，立法院院會昨三讀通過「水污染部分條文修正案」，未來地方政府可針對上述情形的家戶徵收「水污染防治費」，對拒絕繳納且逾期九十天者，開罰新台幣一千五百元以上三萬元以下罰鍰，以落實「污染者付費」的原則。

污染者付費 徵收方式由地方政府訂定

修正案規定，在政府公告之下水道使用區域內，家戶若未將污水排洩於下水道，地方政府將徵收「水污染防治費」，費率與下水道使用費一致，徵收時間、方式與繳費流程，均由地方政府訂定。

據統計，全國仍有十三．五四％比例飲用水為地下水，彰化、宜蘭地區更高達七十五％。為保護地下水體，民進黨立委黃秀芳等提案刪除「經環境風險評估，已處理至不含有害健康物質的污水得以排放補注地下水」的條文，全面廢止廢（污）水注入地下水體。

修正案規定，違反上述規定者，意即非法將含有害健康物質之廢（污）水注入地下水體者，加重處罰至處一年以上七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣廿萬元以上二千萬元以下罰金。

民進黨立委吳玉琴指出，在各縣市下水道建設不足的情況下，向所有家戶徵收「水污費」，是對家戶的懲罰，但究其主因，是各縣市政府在下水道建設的不作為，不該歸責於家戶。

吳玉琴說，使用下水道系統的家戶須向縣市繳交使用費，符合使用者付費的原則，修法改為下水道已普及的地區，不願接管的家戶課以「水污費」，則符合「污染者付費的原則」，盼藉此提高家戶接管的意願。