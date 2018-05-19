都是阿嬤養大／空手道2隊友 翻轉人生

2018-05-19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣旭光高中空手道隊堪稱「總統教育獎得主」的搖籃，十七年來已有八位學生榮獲總統教育獎，今年再創新紀錄，同隊隊友石愛琪和石政中，各獲國中和高中組的總統教育獎。

同樣來自仁愛鄉卡度部落，常被誤會是親兄妹的石愛琪和石政中，都是阿嬤養大的孩子。石愛琪去年全中運金牌戰前得知阿嬤過世噩耗，哭著上場比賽拿下銀牌、今年全中運奪金。她說：「要把獎牌獻給天上的阿嬤！」就讀高三的石政中，目前在左訓中心受訓，明天將參加亞運決選，教練黃泰吉告知得獎訊息時，他興奮表示，要打電話告訴在部落的阿嬤，讓阿嬤分享他的喜悅。

石政中是多屆全中運金牌得主，也是世界青少年空手道排名前十名的選手。幼年父母離異，他由務農的阿嬤養大，為了改變貧窮的命運，國小畢業就從仁愛鄉卡度部落下山，到旭光高中國中部就讀，加入空手道隊。

教練黃泰吉說，政中剛來時只有一四八公分，國中三年都沒長高，成績也不好，但他努力加餐飯並默默地苦練，上高中後一下竄高，成績也直往上升，不只在全中運奪金，更在克羅埃西亞空手道公開賽拿到金牌，今年阿嬤到全中運會場看他比賽，祖孫分享金牌的動人畫面，至今令人難忘。

今年才十五歲、就讀國三的石愛琪，一樣是卡度部落的布農族原住民，父親在她五歲時就過世，媽媽必須出外賺錢，她跟妹妹從小就由阿嬤帶大，去年全中運準備打金牌戰時，接到電話告知阿嬤病逝，她情緒潰堤，哭著上場比賽而痛失金牌。

石愛琪年幼喪父，對教練黃泰吉就像父親般尊敬，「我有兩個願望，一個是當選奧運國手，另一個是明年把國小畢業的妹妹接到草屯！」阿嬤過世後，愛琪的妹妹寄居在親戚家，她已獲黃泰吉夫婦同意，明年暑假把妹妹接來一起練空手道，希望將來妹妹也能跟她一樣，靠空手道翻轉人生。