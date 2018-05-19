獲總統教育獎 癌童來不及領獎

共56人獲獎 邱湘云父親與球后戴資穎都將捐出獎金
〔記者吳柏軒、黃旭磊／綜合報導〕十一歲女童邱湘云五年多前罹患腦瘤，病魔折騰下仍拿著麥克風在醫院自娛娛人，她擅長數學、熱愛學校，念念不忘同學，堅強不放棄的精神鼓舞他人，榮獲今年總統教育獎，可惜湘云在五月七日過世，來不及領獎，邱爸爸決定捐出十五萬元獎金，給兒童腦瘤協會等曾經幫助過湘云的單位，並依遺願舉辦追思會及自助餐會。
11歲小湘云罹3種癌 堅強不放棄
總統教育獎關注身處逆境、奮發向上學生，今經評審實地訪視，得獎名單昨天公布，共有大專八名獎金廿五萬、高中職十二名獎金廿萬、國中十八名、國小十八名獎金十五萬，五十六名學生獲獎。
5年來陸續開刀化療 仍一心想返校
家住南部的湘云是長孫女，父親邱志昌說，女兒很乖巧樂觀，六歲那年發現小腦有顆腫瘤，罹患先天性髓母細胞瘤等三種癌症，但她常營造快樂氣氛，即使五年來斷斷續續開刀、化療，仍念念不忘要返校。
湘云五月初已在高醫安寧病房內施打廿四小時嗎啡幫浦，仍提前祝媽媽蘇莉雅「母親節快樂」，不久即病逝。邱志昌哽咽說：「我覺得她走了，替她高興，畢竟不用受苦了。」
他透露當初未想報名總統教育獎，但被仕隆國小校長蔡惠淑說服，指出女兒不因生命困境而放棄，反而鼓勵其他病友積極面對病魔，可將獎金捐給幫助過女兒的慈善團體。
就讀台北市立大學、羽球女子單打世界排名第一的戴資穎也獲獎，她表示，會將廿五萬元獎金全數捐給社福機構；另名就讀台南大學的聽障奧運網球選手林家文，克服障礙、努力爭勝，也獲獎。
以自身故事鼓舞罕病患者 漸凍人再獲獎
輔仁大學李怡潔一歲多被診斷為漸凍人，十二年前曾獲總統教育獎，卻看到報導指漸凍人恐活不過廿歲而陷入黑暗封閉，後來慢慢走出，投入影像傳播工作，以自身故事鼓舞罕病患者，今年再度獲總統教育獎項。
同為漸凍人的台北科技大學博士班學生王瑄也突破障礙，獨自赴英國留學、曾任職高級工程師，如今攻讀博士，盼能盡其所長，做出社會有需要的研究，她描述：「這種不預警的凋零過程與連結在我身上反覆的發生，讓我時常得為了重生而學習，卻又因為學習而能重生。」