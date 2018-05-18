推動無人載具 政院通過草案

2018-05-18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕近年各式無人載具科技蓬勃發展，為打造台灣次世代智慧交通運輸型態，行政院會昨拍板通過「無人載具科技創新實驗條例草案」，創立陸海空無人載具監理沙盒，全面推動台灣無人載具科研、產業發展，經濟部將爭取列入立法院下會期優先法案。

從科研到產業 陸海空全包

根據草案，產學研等各界在實際場域進行無人機、自駕車、自駕船等無人載具科技、服務及營運模式創新實驗，暫行排除相關法律的處罰規定，內容包含陸海空無人載具。

草案明定，未來陸、海、空無人載具業者，只要經過封閉式場域試驗，並證明確有創新研發潛力，便可提出於開放式場域申請的規劃；申請創新實驗期限為一年，可申請展延一年，若實驗內容遇上法規障礙，經政府認定需進一步修法，實驗期可延長為四年。

經濟部技術處長羅達生指出，針對無人載具實驗申請，經濟部設置單一窗口，減輕申請者行政負擔，並透過跨部會審查會議的決議，實驗期間可排除法律、法規命令，或行政規則中的處罰規定。

羅達生強調，無人載具須有在封閉場域測試過的數據，才會允許到外面，也會要求風險管控，對實驗利害關係人提供保護措施，只要發生事故就按相關法規處理，不會規避民事與刑事責任，「該賠償還是要賠償」。

行政院長賴清德指出，此案是因應無人載具科技興起的國際發展趨勢，鼓勵國內產業投入無人載具創新應用，建構友善創新發展的法規環境，營造合理且安全的創新測試場域，以促進產業技術及服務應用發展，奠定台灣智慧交通運輸的厚實基礎。