熬過3000小時重建 塵爆女孩完成首場半馬

2018-05-18

燒傷面積62％ 四肢幾無完膚

〔記者楊綿傑／台北報導〕正值19歲花樣年華卻遭逢八仙塵爆浩劫，當時全身燒傷面積達6成2的可渝，雙手雙腳幾乎找不到一處完好的皮膚，讓她人生跌至谷底。雖然住院、手術、重建工程超過3000小時，且充滿痛楚，但不放棄的精神使原本舉步維艱的她，在去年7月赴澳洲黃金海岸完成人生中的第一個半馬，堅毅的意志讓她成為陽光基金會今年「臉部平權」活動的代言人。

游泳健將變舉步維艱

可渝原本就熱愛運動，不只是游泳健將，跑步最遠曾跑15公里，但這一切在歷經八仙塵爆夢魘後，全變了調，雖然臉部未受到影響，但雙手雙腳幾乎是體無完膚，後續經過2個多月的住院、5次痛徹心扉的清創植皮手術，不僅四肢遍布怵目驚心的疤痕，讓她傷心崩潰，出院時雙手雙腿直挺挺，舉步維艱更是一大挑戰。

可渝回憶，她家住在2樓，上樓梯時，她得先側著身把僵直的腳抬上1階，再轉另外一面，把另隻腳也抬上去，光上樓回家就要花上10分鐘；甚至，她的手僵直到無法摸到自己的臉，一般生活包括洗澡、吃飯等幾乎無法自理，而她也極為畏懼他人的眼光，心中充滿陰影。

未受傷前，可渝就一直想參加馬拉松活動，受傷後她並未放棄，反而以此當作鼓勵自己復健的目標。在過人的勇氣與意志力支撐下，於陽光重建中心歷經3000小時密集艱鉅的重建及復健工程，終於在去年7月如願赴澳洲黃金海岸參加馬拉松路跑，成功完成人生中第一個半馬、21公里的挑戰。

今年臉部平權代言人

可渝今年22歲，是元智大學大二學生，雖然受傷讓她必須休學，近3年來也歷經各種痛苦的復健與自我面對，但她已走出來，在殘餘傷口陸續癒合下，今年2月開始嘗試重回最愛的泳池，今年3月她更積極參與以臉部平權為主題的國道馬拉松，為燒傷顏損者發聲。