衛福部催生再生醫療法 拚年底三讀

2018-05-18

〔記者林惠琴／台北報導〕日本再生醫療發展迅速，首相安倍晉三積極推動、國會通過「再生醫療推進法」是重要推手，我國衛福部已在研擬「再生醫療製劑管理條例」草案，預計下半年送入立法院，拚今年底前三讀通過，「醫療法」授權相關的「特定醫療技術管理辦法」，最快也將在六月預告內容。

日學者分享經驗 修法規、縮短臨床試驗時間

大阪大學醫學院心血管外科教授、日本再生醫學學會理事長澤芳樹表示，因應發展再生醫療，日本修改法規，縮短人體臨床試驗時間，但上市後須監測所有接受相關療法的個案情形，收集資料再調整。過去歐美對此作法有疑慮、不認同，如今也決定跟上日本腳步。

長期協助推展再生醫療的台灣醫界聯盟執行長林世嘉指出，要促進再生醫療發展，法規是關鍵，衛福部已審查得差不多，希望送入立法院後，成為第二會期優先法案、早日通過，對相關領域將是極大助力，未來可望應用於食道、膝關節重建，甚至內臟、視網膜等，造福國人。

事實上，國內再生醫療已在發展中，例如台北榮總、陽明大學、交通大學、美國加州大學聖地牙哥分校共同合作，透過採集病患約十ＣＣ的血液，以自體細胞重新編程為誘導性多功能幹細胞（iPS），成功分化視網膜色素上皮細胞、組織，未來可望透過植入患者眼睛，替代病變位置，治癒眼疾。

再生醫療曾用於塵爆患者 復原情況良好

再生醫療也曾應用於八仙塵爆患者，當時振興醫院收治一名燒燙傷超過八十％的個案，傷口感染嚴重，日本專家來台取其一小塊皮膚後，回國培養成一片片人工真皮，再送回台進行移植，當時是國內首位人工真皮成功移植個案，復原情況也優於使用其他敷料的傷患。

參考日本制度 草案最快下半年送立院

衛福部主秘王宗曦說明，由「醫療法」授權的「特定醫療技術管理辦法」，去年就開始蒐集專家、醫學會意見與人體臨床試驗資料，主要是技術層面的管理，藉由專章限定實施相關療程的機構與人員，最快六月預告內容。

至於產業發展層面的管理，食藥署副署長陳惠芳強調，正研擬「再生醫療製劑管理條例」草案，以專法方式推動，主要參考日本制度，在查驗登記過程中，第二期人體臨床試驗完成、審查通過就先核准許可證，後續再持續監測調整，盼今年底前完成立法。