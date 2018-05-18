醫療專機亮相 7月飛進離島

2018-05-18

金門飛台僅需45分鐘 大幅縮短後送時間

〔記者陳宜加／台北報導〕離島醫療資源不足，常仰賴空中後送救援，澎湖、金門與馬祖三處離島的「救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」已啟動，今年七月「醫療專機」將飛進離島，由凌天航空負責澎湖、馬祖，飛特立航空則進駐金門，執行任務的機型Phenom300昨首度亮相，最快六月投入營運。

Phenom300編號為B-95119，尾數一一九象徵廿四小時不間斷服務，最大航程為五小時，擔架一個，機身長為十五．九公尺、翼展寬十六．二公尺，是雙引擎噴射機。

造價千萬美元

首架進駐離島的醫療專機

飛特立董事長楊宿智表示，Phenom300造價一千萬美元，將提供金門居民最快速、安全的醫療後送服務，也是國內首架進駐離島的醫療專機，金門至台灣僅需四十五分鐘，大幅縮短醫療後送流程一至兩小時。

飛特立航空是目前台灣唯一自有醫療機隊航空，業者也展示另三架醫療專機，其中，台灣首架遠程雙擔架的Legacy600，航程長達七小時。二○一七年十二月底，台灣旅行團在中國麗江發生翻車意外，即是以Legacy600醫療專機，將四位傷患同時運回台灣。

民航局表示，澎湖、金門與馬祖三處離島「救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」已啟動，凌天負責澎湖、馬祖緊急醫療後送任務，飛特立負責金門，七月前進駐三處離島，須通過民航局五階段驗證，飛特立已進入第四階段，凌天預計五月下旬進入第四階段。