競爭激烈+非理想志願／23名滿級分生落榜 比去年多13人

2018-05-18

〔記者吳柏軒／台北報導〕一○七學年大學個人申請昨統一放榜，整體錄取率達五十九．九二％創新高，有四萬六六四八人成為大一新鮮人，但因今年學測較易，有二五九人獲七十五滿級分，競爭激烈，占比一成、廿三名滿級分生竟落榜，比去年十名滿級分落榜再增加十三人，將待後續指定科目考試扳回一城。

整體錄取率近6成 創新高

大學甄選入學委員會統計，今年共有二○三八個大學科系參加申請管道，已有四萬六六四八人獲分發，成為大學新鮮人，錄取率達五十九．九二％，去年新高再增○．三％，再度創下歷年新高。

另數據顯示，今年學測成績達七十五滿級分的考生有二五九人，扣掉繁星錄取生、出國求學等，共三十五人未參加申請，參加申請的二二四人僅二○一人獲分發，亦即有廿三人沒有錄取志願學校，佔報名人數比例達十％，比去年十名滿級分考生未錄取的數字高，但比例跟去年的九．八％雷同。

申請入學不如意 直接拚指考

針對七十五滿級分生申請未錄取學校的現象，升學輔導專家劉駿豪指出，申請志願最多只能填六個科系，當然會發生「非志願學校不念」的情況產生，不只現在，十幾、廿年前就發生過，也不只發生在滿級分生，很多七十級分的考生設定某科系，結果申請沒上，毅然放棄申請管道，直接拚考試分發入學，這些考生應也評估過放棄申請的利弊。

甄選會提醒，師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生亦已公布，加上申請管道等，若有這些管道錄取生想參加一○七學年的考試分發、四技二專聯合登記等，必須填放棄入學資格聲明書，否則不准參加。分發錄取生若想透過其他入學管道，也必須跟申請分發錄取的大學聲明放棄，否則一經發現，將取消申請錄取資格。