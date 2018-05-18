響應連署 台大學生喊話︰儘速重啟遴選

2018-05-18

〔記者林曉雲／台北報導〕台大法律學院教授發動連署要求台大重啟校長遴選，讓很多台大學生感到振奮。由學生組成的台大校長遴選改革陣線、研究生協會、多位校務會議學生代表等人，昨積極轉發法律學院教授們的連署，並向台大校方喊話：「唯有重啟校長遴選，才能讓爭議儘快落幕，維護台大師生權益。」

爭議儘快落幕 才是維護師生權益

校務會議學生代表、研究生協會會長王昱鈞表示，現在最重要的是重啟校長遴選，台大校長遴選是兩階段選舉，第一階段由校務會議代表投票推薦、第二階段由校長遴選委員會投票。重啟遴選應該要回到第一階段校務會議代表投票，由校務會議先釐清各種爭議再重新投票，他也主張解散現在的校長遴選委員會，使遴選程序全部從頭走一次，才能真正解決爭議。

改革陣線連署 4千多人參與

台大學代會前議長王羿方質疑，五月十二日臨時校務會議中，出現各種矛盾又法盲的發言，如同管中閔教授一面要求大學自治、政治不能進校園，卻又要總統蔡英文出面排解一樣的矛盾，他呼籲台大不應再被校務會議部分代表綁架和耽擱，儘速重啟遴選。

台大校長遴選改革陣線連署要求重啟遴選，昨天已有四千多人連署。發言人高紹芳直指，臨時校務會議當天，各方代表多沒有真正回歸爭議本身，對事實進行釐清，從而評估各種決策的利弊得失之後作出決議，盼台大校方儘速讓爭議回歸正當合理的民主程序。

理學院學代許軒瑋表示，臨時校務會議已淪為一場自我安慰的戲碼，校方先主張沒有時間請外部法律事務所提供法律意見，卻任由人事、秘書及反對教育部的老師們輪番上陣主張一切合法，完全忽視法律系教授所提出和教育部打行政官司恐具有的高度風險，就作出與教育部進行焦土戰的決議。

許軒瑋也直批，反對教育部者只要論理不足，就濫用「大學自治」概括，無異於掩耳盜鈴，使大學自治成為廉價遮羞布，以為把耳朵塞住，就能忽視遴選案的大量爭議，但依大法官解釋與高等行政法院判決意旨，遴選的行政瑕疵絕非自治事項之一，更不能以違法兼職行為是通例含混帶過。台大作為高教領頭羊，卻是違法比率最高者，怎能讓社會各界信任？在校務會議實質討論並立即重啟校長遴選是唯一能解決爭議、重新贏回台大聲譽的方法。